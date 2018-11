Tanösvény épül a bátaszéki svábok történetéről

A bátaszéki képviselő-testület tagjai elfogadták a Német Nemzetiségi Önkormányzat tanösvény megvalósítására irányuló kérelmét. Dr. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, a nemzetiségi önkormányzat pályázaton elnyert hétezer euró támogatást, melyből a németek történetét mutatnák be. Ebből az összegből hét információs táblát állítanak majd fel a városközpontban jövő év májusáig, melyeken többek között a helyi iparosok, a Mária-kultusz és az Orbán-kápolna történetét mutatnák be. A képviselők egymillió forint keretösszeget szavaztak meg arra, hogy az információs táblákat felállíthassák.

Több mint hatmillió forintból újulhatott meg egy kövesdi útszakasz. A szociális tűzifa juttatás is folytatódik, idén is 40-45 család számíthat arra, hogy a téli fűtéshez segítséget kap. Novemberben kiosztják a tüzelő több mint felét. A tűzifa támogatás az önkormányzatnak közel másfél millió forintjába kerül. Szépen halad a Garay utca rendbetétele, amelynek a teljes befejezésére 2019 tavaszán kerít sort az önkormányzat. Szépül a temető, és jól halad a sokak számára fontos szennyvízberuházás is.

Dr. Bozsolik Róbert elmondta, pályázati forrásból építenek kerítést a zsidó temetőnél, ami hétmillió forintot jelent, a kivitelező kiválasztását a képviselők megszavazták. Megvitatásra került a Pacsirta utca, József Attila utca és a Kövesdi árok közötti terület használatáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtása is. Ennek lényege, hogy harminc évvel ezelőtt az ezen a környéken lakók a kerítéseiket közvetlenül az árkok széléig helyezték ki. Az önkormányzati rendelet szerint viszont a kerítéseket beljebb kell rakniuk az érintetteknek.

