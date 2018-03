Tarány Tamás számára 2018 lehet a visszatérés éve

Tarány Tamás az X-faktor felfedezettje. Hat éve tűnt fel a tehetségkutatóban, azóta nem sokat hallhattunk róla. Ez az év viszont sok mindent tartogat számára.

Ezt ne hagyja ki! Feldúlták Madridot a feldühödött afrikaiak (videó)

Az X-faktor Magyarország legsikeresebb tehetségkutatója. Ebben a műsorban tűnt fel a bonyhádi származású énekes, Tarány Tamás, aki azonnal a mentorok és a nézők szívébe lopta magát. A 25 éven felettiek kategóriájában, Malek Miklós segítségével bekerült az élőshow-ba, végül a 2011-es széria 4-dik helyezettje lett. Tamásnak megadatott a siker, majd megérezte milyen nehéz munka kézben tartani azt. Az énekes azóta is Budapesten él, egy új zenekarban zenél. Most arról mesélt, hogyan élte meg a hirtelen jött sikert, utána miért tűnt el a nyilvánosság elől, és mit tartogat számára ez az év.

– Mit adott neked az X-faktor?

– Nagyon sok mindent. Az újdonság érzetét, egy vágy beteljesülését, az élet szeretetét. Azt csinálhatom, abból élhetek, amit szeretek. Egyúttal a leckét, hogy mindezt megtartani milyen nehéz, keserves munka, ami nem sikerül mindenkinek. Aztán adott még barátságokat, élményeket, rengeteg pozitívumot, minden negatív hordalékával együtt – mondta Tarány Tamás.

– A verseny után voltál szólóénekes, aztán zenekart alapítottál, végül eltűntél a nyilvánosság elől.

– A hat év alatt rengeteg minden történt. A műsor után felpörgött az életem. Fellépés fellépést követett, kijött az első saját dalom, a “Gyújts bennem fényt”, majd haladtunk tovább, és megszületett a “Túl az érveken”. Az volt a terv, hogy készítünk egy lemezt. Azonban a digitális korszak, a különböző zenei portálok átvették a hatalmat, és már nem mindenki engedheti meg magának azt, hogy kézzel fogható korongja legyen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ekkor jött a zenekar?

– Nagyjából három évig próbálkoztam a szólóénekesi pályával, amikor rájöttem, hogy nekem ez nem való. Így zenekart alapítottam, ez volt a Wannado. A zenénk inkább önmegvalósító jelleggel bírt, mintsem, hogy a pop iparban akarjon érvényesülni. Így nem is volt hosszú életű, de nem is volt célunk a könnyűzenei pajzson rést találni.

– Ezután tűntél el a nyilvánosság elől.

– Miután abbahagytam a Wannado-t, egy év csend következett. Dolgoztam, privát életet éltem, kerestem magam. Abban az egy évben találtam rá egy kedves barátom segítségével a dunaújvárosi BeatKOHO zenekarra. Elmentem egy meghallgatásra, és azóta az ő csapatukat erősítem, mint énekes-gitáros. A zenekar nyolc éves múltra tekint vissza, én két éve koptatom velük a színpadot. Eleinte női énekest kerestek, aztán úgy hozta a sors, hogy velem, egy férfi énekessel kellett beérniük. Eddig úgy tűnik beváltam, már teljes értékű tagként kezelnek.

– Úgy hangzik, hogy te is jól érzed magad közöttük.

– Sokkal komolyabb projekt ez, mint eddig bármi az életemben. Rengeteg energiát igényel. Sokat koncerteztünk együtt, forogtak klippek, és megadatott, hogy a Halott Pénz és a Punnany Massif vendégeként, több turnéállomáson is zenéltünk országszerte, melyet a Budapest Park koronázott meg.

– Beszéljünk arról, mit tartogat a jövő!

– Már készülőben van az új dal, amit hamarosan meg is mutatunk a közönségnek. Tavasszal érkezik az új klip is. Már a következő projektekről is vannak elképzeléseink. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat tartogat ez az év számomra, de, hogy mit az legyen meglepetés.