Társasjáték készült Paks értékeiről

Társasjáték mutatja be Paks helyi értékeit. Az önkormányzat az elmúlt évben több eseményen is megemlékezett arról, hogy 1979. január elsején kapott városi rangot a település. A jubileumi év lezárásaként készült el a városismereti társasjáték, amely egyúttal turisztikai célzattal ismerteti meg Paksot, az akkor és most jegyében, régi és mai képekkel illusztrálva.

A játékot szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Szabó Péter polgármester valamint dr. Hanol János, a polgármesteri hivatal Turisztikai, Városmarketing és Kommunikációs Csoportjának vezetője. A játék során huszonnégy városismereti kártyán keresztül fedezhetőek fel Paks látnivalói, illetve régi képek segítségével lehet az eltűnt városkép nyomába eredni.

A társasjátékot Mészáros T. László gyártotta, az arculati kivitelezést pedig a Turisztikai, Városmarketing és Kommunikációs Csoport készítette elő. Az önkormányzat támogatásával a város valamennyi oktatási és kulturális intézménye számára jut a társasjátékból, illetve a Tourist Info Irodában limitált példányszámban lesz elérhető.

Borítókép: dr. Hanol János és Szabó Péter mutatta be a városismereti társasjátékot