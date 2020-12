Társkeresők számára sem könnyű ez az év

Jelentősen megváltoztak a párkeresési és udvarlási szokások Tolna megyében az idei évben a koronavírus-járvány hozta korlátozások miatt. – Ezzel együtt új tanácsokkal látjuk el a társkeresőinket – tájékoztatta lapunkat Mármarosi Melinda, megyei társkeresőiroda-vezető, párkapcsolati szakértő.

A járvány miatti szabályok a társkeresők számára is új udvarlási szokásokat alakítottak ki. A randevúkra általában az utcán, maszkot viselve kerül sor, s a maszkokat néhány másodpercre veszik csak le, hogy láthassák a másik arcát. Így most nehezített pályán próbálkoznak. Míg korábban a férfiak el tudták hívni egy-egy kávézóba, szórakozóhelyre a hölgyeket, most már, a kijárási korlátozást is szem előtt tartva az ötletesebbek inkább visznek magukkal italt, a hideg időjárásban akár termoszt, és abból kínálják a hölgyeket. Vannak, akik ügyintézéseik időpontjára, helyszíneire szervezik meg randevúikat, vagy boltok előtt találkoznak, vásárlás közben ismerkednek. A tartalmasabb beszélgetéseket hétvégére időzítik.

– Ennek a járványos téli időszaknak a legfontosabb tanácsa talán az, hogy nem szabad elkeseredni, azért vannak lehetőségek a beszélgetésre, ismerkedésre és a megfelelő társ megtalálására – mondta lapunknak Mármarosi Melinda, megyei társkeresőirodavezető, párkapcsolati szakértő. – Szerintem a férfiaknak sem a feltűnő rúzst, a csinos ruhát kell látniuk a nőkben, hanem hogy megértik-e magukat velük, a közös időtöltéseik, beszélgetéseik során jól érzik-e magukat, kialakul-e lelki kötődés. Muszáj viccesen felfogni az új udvarlási mechanizmusokat, a humor képes segíteni a kínosabb, nehezebb élethelyzetekben is. Mindenkinek megváltozott az élete. Sokan annyira feszített tempóban dolgoznak, hogy alig van idejük társat keresni, és emiatt elkeseredettek, nem találják a helyüket. Gyermekeiket egyedül nevelő nők, férfiak, elváltak, özvegyek, akik a közelgő ünnepek előtt még mindig magányosak, és valószínűleg a karácsonyi készülődésnél, az ünnepi, családi hangulat megteremtésénél is csak magukra számíthatnak.

Mármarosi Melinda álláspontja szerint sajnos az anyagi dolgok az udvarlási szakaszban is tényezők. Ezek aprónak tűnnek, de például könnyebb a társkeresés azoknak, akiknek van autójuk, hiszen azzal élményszerűbbé tud válni a találkozás, és akár maszkok nélkül is tud beszélgetni egymással a nő és a férfi.

A korosztályokkal kapcsolatban ismertette, eddig inkább az időskorúak, majd a középkorúak regisztráltak hozzájuk, de már fiatalabbak is jelentkeznek náluk, mert közülük többen megcsömörlöttek az online társkereséstől, az átverésektől.

– Mindenkinek újra és újra csak azt mondom, fontolja meg, sokkal nagyobb esély van párt találni, ha először telefonos beszélgetésre kerül sor a számára szimpatikussal, és csak akkor találkozzanak, ha a szimpátia azután is megmarad. A személyes kontaktus néha felesleges, el lehet kerülni a kínos, szemtől szemben beszélgetéseket, a csalódottságot. A telefonos beszélgetés is alkalmas arra, hogy kiderüljön, lehet-e kapcsolata két embernek. Egyáltalán nem hiszem, hogy nem lehet ismerkedni a pandémia időszakában. Nekem Tolna megyén kívül vannak máshol is klienseim, az ország más pontjain, külföldön is, és a tapasztalatom az, hogy mindent meg lehet oldani – mondta.

Szigorítások az irodában is Mármarosi Melinda hangsúlyozta, hogy a megyei irodájuk mindig is híres volt arról, hogy ott személyesen is lehetett találkozni. A jelenlegi helyzetben azonban természetesen őket is kötik a szigorítások. – Maszkban, kézfertőtlenítés után be lehet lépni az irodába, maga a társkereső szolgáltatás nem állt le. Mostanra már mi is berendezkedtünk a járványidőszakra, a párjaikat keresőket arra kérjük, hogy készítsenek magukról fényképet, ügyeljenek arra, hogy az összes szabályt betartsák. Egy kicsit sajnálom a társkeresőket, mert valóban rossz ez az egész helyzetet, ezért többször beszélgetek velük, megkérdezem, hogy vannak, mi van velük, aki feszültebb, próbálom megnyugtatni – mondta lapunknak. Az ismerkedési folyamatok ugyan nehezebbé váltak, de akik az irodákban regisztrálnak, leellenőrzött, felelősségteljes, megbízható emberek.

Borítókép: illusztráció