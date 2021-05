Tartalmas évkönyvet adott ki a gimnázium

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként még lelkesedett Kínáért

Ismét vaskos, ez alkalommal háromszázhuszonnyolc oldalas évkönyvet adott ki a Szekszárdi Garay János Gimnázium. A terjedelem senkit sem szabad, hogy elbizonytalanítson, hiszen a száraznak vélelmezett kimutatásokhoz, grafikonokhoz képest ez alkalommal is jelentős többséget alkotnak a különböző élménybeszámolók, útirajzok, érdekes egyéniségeket bemutató portrék.

A 2018–2019-es tanévet bemutató kötet köszöntőjét Heilmann Józsefné igazgató jegyzi. Joggal hívta fel a figyelmet arra, hogy ez az időszak is bővelkedett eseményekben és sikerekben. Az elismerések tulajdonosai között egyaránt található támogató szülő, tanár és diák. Ezek a díjak – tette hozzá az igazgató – rangot adnak egy intézménynek.

Az ismertetés szerzője a bőség zavarával kell, hogy megküzdjön, amikor néhány különlegességet kiemel a sok közül. A gimnázium műfajra fogékony diákjai – Naszladi Judit zene- és művészettanár vezetésével – a fővárosban, az Erkel színházban tekinthettek meg operaelőadásokat, a kínálatban a Diótörő és a Traviata egyaránt szerepelt. Szirányi Péter diák a Lóczy Lajos országos földrajzverseny ötödik helyezettjeként a Balkán négy országát tanulmányozhatta egy körúton.

Vanya Nikolett és Kelemen Csenge tanulók a 11. C osztály erdélyi túrájáról számoltak be. Arad, Torockó, Kolozsvár és Nagyszalonta egyaránt megérintette a fiatalokat, akik azt is papírra vetették: „sokan most értettük meg igazán, hogy mekkora veszteség is volt valójában a történelemórákon oly sokat emlegetett Trianon.”

A sort még hosszasan lehetne folytatni, a végére hagytuk Dahud Emil diák 2019-es búcsúbeszédét, melyben így foglalta össze az alma mater falai között megélt érzéseit: „Adjunk hálát annak, hogy itt mi boldogok lehettünk.”