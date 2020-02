Tartanak a koronavírustól, és szájmaszkot vásárolnak

A koronavírustól sokan tartanak, szájmaszkokat, tisztító és fertőtlenítő szereket vásárolnak Tolnán is. Ez a higiénia szempontjából örvendetes, ám az mindenképpen túlzó „elővigyázatosság”, hogy egyesek még az itt élő kínaiakat is kerülik.

Cseppben a tenger, kisvárosban az ország. Vélhetően a Tolnán tapasztaltak nagy általánosságban jellemzik a hazai viszonyokat, a koronavírussal kapcsolatos szemléletmódot, hozzáállást illetően.

A számok magukért beszélnek. Az egyik gyógyszertár vezetője, Pilisi Istvánné arról tájékoztatott, hogy a korábbi években is vásároltak szájmaszkokat, főleg a kismamák, az ilyen megfázásos, influenzás időszakban, de akkor csak havi 50-100 fogyott. Most a heti igény 250 körüli. Emiatt volt átmeneti készlethiányuk.

A fertőtlenítő szereknél is hasonló a helyzet. Korábban főleg az otthon ápolt betegekkel foglalkozók vásároltak ilyesmit. Ám most ugrásszerűen megnőtt a kereslet a kéz, a kilincsek, a mosdók, az illemhelyek tisztítására alkalmas készítmények iránt, és keresik a légtisztítókat is. A jobb félni, mint megijedni!-elv vezérli az embereket.

Néhányan a félelmet túlzásba viszik: az itt élő kínaiakat is kerülik. Ami elég furcsa, hisz a vírus tízezer kilométerre van, ők meg itt tartózkodnak. Mégis előfordulnak „érdekes” beszólások. Tolnán több kínai ruhaüzlet működik. Az egyik vezetője, Zhang Xueping beszélt erről, meg arról, hogy egyértelmű keresletcsökkenést a boltban nem érzékelnek, mert a január meg a február egyébként is lötyögős általában. Reméli, hogy márciustól a szokott módon ismét megélénkül a forgalom.

A drogériákban már meg is élénkült. Természetesen a tisztítószerek, a kéz- és eszközfertőtlenítők a kapósak. A tolnai egységet is fenntartó egyik áruházlánc területi képviselője, Mikócziné Wenhardt Julianna elmondta: a vásárolt cikkekből arra lehet következtetni, hogy a kapcsolókat, a kilincseket és a telefonokat is szorgalmasan tisztogatja mostanában mindenki otthon és a munkahelyeken egyaránt.