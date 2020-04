Tejtermékekkel segít családoknak

Tejtermékekkel nyújt segítséget rászorulóknak László Katalin sajtkészítő. Elmondta, az ötletet az adta, hogy a hírekben látta, karitatív szervezetek adományokkal segítenek rászoruló családoknak ezekben a nehéz időkben. Mivel a termékei egyébként is házhoz szállítással jutnak el a megrendelőkhöz, úgy döntött, miért ne vihetnének olyanoknak is, akik nem engedhetik meg maguknak. Hetente két tejtermékcsomag jut így el nehéz helyzetbe került családokhoz. A Kati világa Facebook-oldalon kért segítséget ahhoz, hogy kik azok, akiknek jól jön az efféle adomány, és szívesen is fogadják. Kapott például gyermekeit egyedül nevelő édesanya, és betegség miatt ellehetetlenült család is, de László Katalin időseknek is szívesen segítene.

Szent-András pusztai tanyáján jelenleg húsz kecske és tíz tehén él. Tartásukban a régi, száz évvel ez előtti hagyományokat követi, és minden természetes módon készül, hagyományos, házi termékek kerülnek ki a kezei közül, amelyek nem tartalmaznak mesterséges adalékot.