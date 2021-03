Tele voltak az áruházak a hétvégén

Március 8-tól, hétfőtől a harmadik koronavírus-hullám és a romló egészségügyi adatok miatt ismételten szigorú korlátozásokat vezettek be. Március 22-ig az üzletek közül csupán néhány maradhat nyitva, a bezárásra kényszerülő boltokban nagy volt a roham hétvégén.

Szekszárd – Március 22-ig az üzletek közül a létfontosságú élelmiszereket áruló boltok, a gyógyszertárak, a drogériák, az újságosok, a benzinkutak, a dohányboltok, a kerti munkához szükséges eszközöket áruló üzletek és a munkavégzéshez szükséges árucikkeket forgalmazó boltok lehetnek nyitva. Nőnapra tekintettel a virágboltok is csak március 9-től zárnak be.

Az intézkedéseket március 4-én jelentették be, ezután pedig szinte megrohamozták azokat az áruházakat, melyek két hétre bezárnak, így többek között a ruhaboltokat is, ahol a vásárlási láz egész hétvégén nem csitult. Mivel nagyobb számmal keresték fel az üzleteket, így a nagy tömegek miatt a munkavállalóknak is kellett a védelem, melyeket plexifalakkal oldanak meg.

Ahhoz képest, hogy az élelmiszerboltok – így a Tesco is – nyitva maradhattak, nagy volt a roham. Ugyan hétvégén indulnak el a legtöbben nagy bevásárlásra, de most érezhetően ennél is többen próbálták beszerezni a fontos háztartási cikkeket.

A kormány azt is bejelentette, hogy aki megteheti, oldja meg az otthoni munkavégzést, ennek köszönhetően raktároztak be két hétre, hogy ezalatt az idő alatt ne legyen szükséges boltokba menni. A Tesco-ban az alapvető élelmiszereket keresték a legtöbben, láthatóan többet is felhalmozva, ez hosszú sorokhoz vezetett a pénztáraknál.

Az OBI szintén nyitva maradhat, mivel kertészkedéshez szükséges árucikkeket is árulnak, azonban sokkal látogatottabb volt az áruház, mint egyébként. A legtöbben a tavaszi idénymunkákhoz szükséges dolgokat keresték, amelyek a metszéshez és a magültetéshez kellenek. A lakásfelújításhoz is ilyenkor kezdenek neki a legtöbben, így az ehhez szükséges cikkeket is sokan keresték.

Nőnap alkalmából a virágboltok hétvégén bővített nyitva tartással várták a vásárlókat. A Tündérkert Virágboltot szintén megrohamozták a vásárlók. Elmondásuk szerint nagyon örültek annak, hogy egy nappal tovább tarthatnak nyitva, mert a nőnapi megnövekedett forgalom miatt a bevételük is kiugróan magasabb volt.

Természetesen annak nem örülnek, hogy két hétre be kell zárniuk, hiszen a tavasz beköszöntével többen keresik fel ilyenkor a virágboltokat az otthoni dekoráció miatt is, de a vásárlási kedv is magasabb szokott lenni ebben az időszakban. Rengetegen megfordultak a hétvége alatt a virágboltban is, ahol hozzátették, hogy remélik, tényleg nem tart tovább két hétnél a szigorítás.

Borítóképünkön: A Tescoban nem volt nagy tumultus, hiszen nem kell bezárnia hétfőtől