Telefonos konzultáció során lehet időpontot kapni a szakrendelésekre

Május 5-től fokozatosan újraindulnak a járóbeteg-szakellátások a Tolna Megyei Balassa János Kórházban, ezzel egyidejűleg a korábban kiadott előjegyzések érvényüket vesztik – közölte honlapján az intézmény.

Az újraindított előjegyzések egyik feltétele, hogy a beutaló köteles szakrendelésekre a betegeknek érvényes beutalóval kell rendelkezniük. A rendelési időszakban lehetőség van a szakorvossal telefonon konzultálni (az intézmény honlapján, és ITT megtalálhatóak a szakrendelések telefonszámai is). Abban az esetben, ha ennek során az orvos úgy ítéli meg, hogy a személyes megjelenés, vizsgálat is szükséges és indokolt, akkor időpontot (előjegyzést) fog adni.

A közleményben hangsúlyozzák, az ellátásokon kizárólag a fentiek szerinti, előzetes telefonos egyeztetés alapján pontosan meghatározott, a szakorvos által előjegyzett időpontban kell és lehet megjelenni. Fontos, hogy az előjegyzett időpontot mindenki pontosan tartsa be, mert egy esetlegesen elmulasztott időpont csak egy későbbi napon pótolható. Arra is felhívják a betegek figyelmét, hogy a kapott előjegyzési időpont előtt legfeljebb 15 perccel korábban érkezzenek, mivel a nagyobb várakozó tömeg kialakulásának megelőzése érdekében, ennél korábbi időpontban nem léphetnek be a rendelőintézetbe.

Kérik, hogy a higiénés szabályokra mindenki fokozottan ügyeljen, a rendelésekre minden előjegyzett beteg vigye magával és viselje a saját maszkját.

Fontos információ, hogy egyes beavatkozások előtt szükséges a COVID-19 teszt előzetes elvégzése, ami a háziorvosok által kérhető. Ezen beavatkozások köréről a beteg a telefonos egyeztetés alkalmával kap tájékoztatást.

Lényeges változás, hogy előzetes időpont-egyeztetés szükséges a laboratóriumi vizsgálat, mint szakrendelés igénybevételéhez is. Időpontok a betegirányítás telefonszámain kérhetők.

Amennyiben valaki egyeztetett időponttal rendelkezik, de lázas, felső légúti tünetei vannak, az ne jelenjen meg a szakvizsgálaton, hanem háziorvosával vegye fel a kapcsolatot – hangsúlyozzák a közleményben hozzátéve, hogy az érintett a szakrendelési időpontját is mondja le és gyógyulását követően kérjen új időpontot.

