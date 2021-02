Téli ruhákat adományoztak a rászorulóknak

A Paksi Szivárvány Egyesület Angyalkommandó csoportja ingyenes ruhaosztást tartott február 4-én.

A rászorulóknak egy-egy szatyornyi ruhát adományoztak, mely a járványügyi korlátozások betartásával valósult meg. Rengeteg ruhával érkeztek a paksi piactérre, s a platónyi ruhák nagy része el is kelt. Az Angyalkommandó csoport közel kilenc hónapja, áprilisban alakult a járvány elején. A koronavírus miatt jöttek létre, hiszen nagyon sokan keresték meg őket, hogy támogassák őket akár élelmiszerrel, akár ruhával. Azóta több támogatójuk is lett, az adományokat az egyesület székhelyén gyűjtik össze, most főképp téli ruhákat és cipőket próbáltak összegyűjteni. Pákoliczné Lengyel Erika, az egyesület elnöke a lapunknak azt nyilatkozta, hogy november előtt több helyen is tartottak már ruhaosztást, de közben szigorodtak a járványügyi szabályok, azonban a paksi piac üzemeltetője ajánlott fel a lehetőséget, hogy szabadtéren meg tudják oldani a segítségnyújtást.

– Nagyon örültünk neki és éltünk a lehetőséggel, hogy a még meglévő téli ruháink jó helyre kerülhetnek. Most ugyan jobb az idő, de a télnek még nincs vége, ezért örülünk, hogy a ruhákat oda tudtuk adományozni a rászorulóknak. Tervezzük, hogy a csoport tovább éljen a járvány után is, mert a kapcsolatok akár adományozói részről, akár a támogatottjaink részéről, „békeidőben” is megmaradnak, folytatódnak. Ezt most már nehéz lesz abbahagyni, mert megismertek minket mind a két oldalról. Azt gondolom, hogy szükség lesz ránk később is, mert ha nem is ilyen problémák lesznek, mint ez a járvány, azért vannak itt rászoruló családok, akiknek ruhára, élelmiszerre vagy tűzifára szükségük lesz.

Terveink szerint tehát nem fogjuk abbahagyni a tevékenységünket, legalábbis ezt szeretnénk. A tartósélelmiszer-csomagokat folyamatosan osztjuk a rászoruló családoknak, s ha engedélyt kapunk, akkor a környező falvakban is szeretnénk egy ilyen szabadtéri adományozást rendezni, mint a mostani volt. Ez attól is függ majd, hogy az ottani vezetőség hogyan áll a kérdéshez. Terveink között szerepelnek Németkér és a környező települések, ahonnan már érkeztek igények – ismertette a egyesület elnöke