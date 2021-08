Teljes körű átalakításon esett át a gerjeni hivatal

Ezt ne hagyja ki! Tüttő Kata kilovagolt a tengerből

Befejeződött a polgármesteri hivatal épületének felújítása Gerjenben. Az ünnepi átadó eseményen beszédet mondott Süli János, a térség országgyűlési képviselője, valamint Romhányi Károly, Gerjen polgármestere. A fejlesztés a Magyar Falu Programnak köszönhetően valósult meg közel tizennyolcmillió forintból.

A polgármesteri hivatal épületének külső-belső felújítása szükségessé vált az elhasználódás, az elavult technológiák és a nem megfelelő műszaki állapot miatt. A település központjában korábban felújított épülettel harmonizáló külső homlokzati színt kapott a teljes felület, valamint a sérült homlokzati hőszigetelését is kijavították. Emellett az energiahatékonysági szempontok figyelembevételével a lépcsőházi nyílászárókat is kicserélték. A belső felújítással az épület teljes belső festését, illetve a faszerkezetek, nyílászárók festését, pácolását végezték el. A fűtési rendszert is modernizálták. Korszerű kondenzációs kazánt építettek be a szükséges átalakításokkal.

A fejlesztéssel a hivatali dolgozók munkakörülményeit és a lakosság számára a közügyek intézésére szolgáló környezet is korszerűbb lett. Ennek köszönhetően a lakosság és a dolgozók elégedettsége, életszínvonala, továbbá a településkép esztétikailag is javult. A korszerűsítésnek köszönhetően hatékonyabb energiahasználatot ért el az épület.

Romhányi Károly elmondta, eljött az ideje, hogy a közösségi házzal szinkronba hozzák az épületet, így egy modern és komfortos épületet tudhatnak a magukénak. – Úgy döntöttünk, hogy teljes átalakításon essen át a hivatal. Energiahatékonyság szempontjából is egy fontos lépést tettünk, hiszen eddig gázzal fűtöttünk. Szinte az összes közintézményünk átesett már ezen az energetikai fejlesztésen. Reméljük, hogy nagyon sok fejlesztés lesz majd még a településen – tette hozzá a polgármester.

Süli János szerint nem a marakodás viszi előre a településeket, hanem az együttműködés és a tudás. – Az elmúlt időszakban több korszerűsítés is történt, nemsokára az óvodát is átadhatjuk. A kátyúkat is el kell rendezni, a Duna-híd miatt is elkezdték már az utak javítását. A legnagyobb nyertese Paks II-nek nem Paks, hanem Gerjen lesz. Szeretnénk ipari területet és lakóparkot is kialakítani – mondta az atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter.

Borítóképen: Süli János (balról) és Romhányi Károly