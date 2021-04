Telt házat teremtett a teraszok nyitása

Megnyíltak a vendéglátóhelyek teraszai a megyében is. Rengetegen éltek a lehetőséggel. A felszolgálók továbbra is maszkot viselnek. Megnőtt a bevétel.

A teraszok szombat óta ismét a vendégek rendelkezésére állnak. Ez – nem is lehet kétséges – jó hír a vendéglátó egységek számára is. Ezt erősítette meg Keszthelyi Szabolcs, a Keszthelyiné és Társai Bt. ügyvezetője, aki egyben a Vendéglátó Kerekasztal elnöke is.

– Ha csak üzletileg közelítem meg a dolgot, akkor azt mondhatom, hogy a huszonnegyedik órában vagyunk, elfogytak a tartalékok – jelentette ki az ügyvezető. – Ott, ahol az elmúlt félévben megtartották a dolgozókat és fenntartották az üzletet, nyitás nélkül folytatni szinte lehetetlen. Ugyanakkor nem lehet elmenni a világjárvány ténye mellett. A szűkebb, illetve tágabb környezetünkben történt tragédiák bennünk is nyomot hagynak. A vendégek érezhetően nagyon várták már, hogy újra éttermekbe, kávézókba járhassanak és természetesen mi is nagyon vártuk őket. Az első nap után a tapasztalat az, hogy főként a fiatalabb korosztályban nincs veszélyérzet. Az óvatosabbak csak fokozatosan, esetleg oltás után fognak újra közösségbe, főképpen zárt térbe menni. Ebben mindenkinek nagy a felelőssége. A folyamatos fertőtlenítés, a biztonság megteremtése a napi rutin része lett, hiszem azt, hogy egy vendéglátóegység zárt helyisége semmivel sem veszélyesebb, mint egy pláza. Nálunk, azaz a szekszárdi Szász Söröző és Étterem teraszán, az előírásokat betartva, felszolgálóink továbbra is maszkot viselnek. Ugyanez vonatkozik azon vendégekre is, akik például a teraszt elhagyva mosdóba, avagy a belső térbe mennek a számlát kiegyenlíteni. Tapasztalataim szerint ezzel sincs baj, mindenki eleget tesz ennek az elővigyázatossági rendszabálynak.

– Eufória – ezzel a szóval jellemezte Nagy László, a dunaföldvári Marcipán Cukrászda tulajdonosa azt az általános érzést, amit a nyitás váltott ki. – Teraszunkon nyolcvanan férhetnek el, a múlt szombati, szép időben, délutánra valamennyi hely foglalt volt, vasárnap is folyamatosan érkeztek a vendégek. Nyilván nem okozok meglepetést azzal, ha közlöm, hogy a hét végén lényegesen nagyobb bevételünk volt, mint az előző hetekben bármikor.

Megkérdeztük a rendőrség illetékesét arról, hogy az intézkedés, azaz a nyitás okozott-e esetleg valahol összetűzést a vendégek között. Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztatta lapunkat, hogy ezzel kapcsolatban nem érkezett hozzájuk jelzés.