Terjed a járvány: Tolnán közel 350 diák van karanténban jelenleg

Terjed a vírus Tolna megye általános iskoláiban is, vannak, amelyek eddig megúszták a pedagógusok és osztályok karanténba küldését, és vannak, amelyek nem.

Tavasszal, átmenetileg a koronavírus-járvány Tolna megyei gócpontjává vált Bogyiszló. Lakosságarányosan ott történt a legtöbb megbetegedés és haláleset. Mára változott a helyzet a felnőttek és a gyermekek tekintetében is. Az iskolaigazgató, Boda Zoltán azt mondja: tudnak arról, hogy több, közeli településen kerültek karanténba gyerekek és tanárok, náluk azonban eddig ilyesmire nem volt példa. Egyelőre a maszkviselést sem tette kötelezővé – amire az intézményvezető jogosult –, mert nem tartja indokoltnak. A felsősök és alsósok külön épületszárnyban vannak, nem keverednek. Aki akar, természetesen hordhat szájmaszkot. A fertőzés kockázatát minimalizálják. Nagy gondot fordítanak a higiéniás előírások betartására, a kézfertőtlenítésre, a tantermek fertőtlenítésére. Fontos intézkedés az is, hogy a szülők, a szeptemberi tanévkezdés óta nem léphetnek be az iskolába.

A digitális oktatásra, főleg az elsősöknél és másodikosoknál, csak végszükség esetén akarnak áttérni. A gyakorlatuk megvan, tapasztalatokkal rendelkeznek e téren, de azért az osztályfőnöki órákon foglalkoznak a dologgal, hogy minden zökkenőmentesen működjön, ha mégis rosszabbra fordul a helyzet.

Nagydorogon máris rosszabbra fordult. Szilágyi Péter iskolaigazgató sajnálattal közli, hogy jelenleg öt pedagógus és két osztály van karanténban. Egy osztály pedig korábban volt, s már visszatérhetett. December 1-től mindenképp új, központi szabályozás lép életbe az oktatási intézményekben követendő járványügyi intézkedéseket illetően, ám addig is változhat a helyzet, akár egyik napról a másikra. Ő már elrendelte a szájmaszk használatát; nem az osztályokban, hanem a közösségi terekben. De aki máshol is hordja, például szülői ráhatás következtében, nyugodtan megteheti. Az udvaron maszk nélkül lehet játszani, de amikor sorakoznak, közel kerülnek egymáshoz a gyerekek, fel kell tenniük a szájmaszkot.

A digitális munkarendre való átállásban már a nagydorogi iskolásoknak is van gyakorlatuk. Ebből adódóan könnyen és zökkenőmentesen megoldható feladatnak tekintik azt, de remélik, hogy nem lesz rá szükség.

Közel 350 gyerek van jelenleg karanténban Tolnán

A tolnai Széchenyi Istvánról elnevezett tagiskola mindkét épülete üres ezekben a napokban. November 24-től december 3-ig rendkívüli szünet elrendelését kérte a sok megbetegedés miatt a népegészségügyi szolgálattól az intézményegyüttes vezetője, Takács Zita.

Az intézményegyütteshez hat telephely (általános iskolák és zeneiskola) tartozik Tolnán és Mözsön. A Széchenyiben a zárlat 295 gyereket (14 osztályt) és 26 tanárt érint. További 49 gyerek (két osztály) van karanténban az Eötvös utcai iskolában. A székhelyen a Wosinsky Mór Általános Iskolában egyelőre zavartalanul folytatódik a tanítás. Az intézményvezető azt mondja: ‒ Tavaly ilyenkor itt, a székhelyiskolában kellett elrendelni szünetet, mert már nem volt nyolc tanár, aki bement volna a nyolc osztályba órát tartani.

A pedagógusok között is sok a kisgyermekes szülő. Ebből adódóan előfordulhat, hogy ha maga nem is beteg és nem is otthonmaradásra kötelezett kontaktszemély, akkor sem mehet el dolgozni, mert a gyerekét nem hagyhatja egyedül. Nagymama nem mehet oda vigyázni egy esetlegesen fertőzött kissrácra, s persze a kicsi se vihető a mamához, két okból. Azért, nehogy továbbadja a covidot és azért, mert a hatóság ellenőrzi a lakhelyelhagyási tilalom betartását.