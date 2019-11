Térkép mutatja be a natúrpark értékeit

Megjelent a Kapos-hegyháti Natúrpark turisztikai térképe, amelyet nemrégiben a dombóvári DÖPTE természetvédelmi és natúrparki bázison mutattak be. A térkép a tájképi, a természeti és a kultúrtörténeti értékekben gazdag natúrpark turistaútvonalait, a települések nyújtotta szolgáltatásokat, a helytörténeti gyűjteményeket, a tájházakat, a természeti és a kulturális látnivalókat ismerteti.

A kiadvány szakmai előkészítését a gesztor szerepet betöltő dombóvári önkormányzat végezte, megvalósításában pedig minden érintett település részt vett. Dombóvár mellett Csibrák, Döbrököz, Dúzs, Hőgyész, Kalaznó, Kisvejke, Kurd, Lengyel, Mágocs, Mekényes, Mucsi, Nagyhajmás és Závod helyezkedik el a natúrpark területén.

A natúrpark az önkormányzatok, valamint a településeken működő természetvédelmi, kulturális, örökségvédelmi, vidékfejlesztő és turisztikai vállalkozások, vállalkozók és civil szervezetek összefogásával jött létre. Céljuk a helyi vállalkozások és a térség öko- és aktív turizmusának fejlesztése, elősegítve ezzel az ott élők megélhetését.

A bemutatón dr. Kiss Gábor geográfus, natúrparki szakértő arról beszélt, hogy a sok látnivaló mellett a Kapos-hegyháti Natúrpark számos lehetőséget kínál az aktív kikapcsolódásra, a túrázásra, a kerékpározásra és a természetvédelmi oktatásra is. A program résztvevői vendéglátásban is részesültek, a natúrpark területén található települések jellegzetes ételeit, italait kóstolhatták meg. Volt például sváb és székely különlegesség, stifolder és padlizsánkrémes falatka is, hűsítőként pedig jeges erdei gyümölcs koktél. ­­