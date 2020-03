Tiltott zónák most a paksi játszóterek

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében további szigorításokat vezettek be Pakson. Szabó Péter polgármester közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a város közigazgatási területén található játszótereket visszavonásig bezárják, és kérik a gyermekeket, valamint szüleiket, hogy ne látogassák azokat. A tilalom a be nem kerített, szabad bejárású játszóterekre és a fitnesz sportparkokra is vonatkozik.

A Pákolitz István Városi Könyvtár intézményegységei bezártak, az újranyitásig nem számolnak fel késedelmi díjat. A kölcsönzésben lévő dokumentumok kölcsönzési határideje igazodik az újranyitás időpontjához. Az online katalógusban elérhető előjegyzési és foglalási lehetőségek korlátozottan vehetők igénybe.

A közleményben a város közigazgatási területén található nyilvános illemhelyekről is írnak. Azok továbbra is folyamatosan nyitva tartás szerint rendelkezésre állnak, természetesen gyakori fertőtlenítés mellett.