Tisztelgés a falu hősi halottainak emléke előtt

Az 1914 és 1918 között tomboló első világháborúban jelenlegi ismereteink szerint mintegy száz mórágyi áldozta életét a hazáért valamelyik fronton. Közülük tizenhárom hősi halott sírja felett immár új obeliszk emelkedik a mórágyi régi temetőben.

Köszönhető ez annak az összefogásnak, melynek a Magyar Honvédség, a Hadtörténeti Intézet, a mórágyi községi önkormányzat, valamint a helyi német önkormányzat volt a cselekvő részese.

– Mórágyról is kitelepítették 1945 után a németek zömét, így alig maradt leszármazott, aki a Nagy Háborúban elesett elődök sírjait gondozta volna – mondta el lapunknak a mórágyi gyökerekkel rendelkező Lieszkovszky Larion helytörténész. – A régi temetőben az elmúlt évekre a növényzet benőtte a hősi obeliszkeket, közülük több már összetört állapotban hevert a földön. Éppen időben jött tavaly a Honvédelmi Minisztérium pályázata, melynek elnyerésével lehetőség nyílt ezeknek az obeliszkeknek a felújítására.

A sikerhez szükség volt a községi önkormányzat, így Glöckner Henrik polgármester messzemenő támogatására is.

– Egy pillanatig nem volt kétséges, hogy indulunk a pályázaton – jelentette ki a település vezetője. – Az elnyert összegből, Bojás János kőfaragó mester munkájának köszönhetően, méltó módon állíthattuk helyre a síremlékeket, illetve tehettük ugyanezt egy kriptával. Azt gondolom, hogy ez a legkevesebb azon néhai mórágyi katonákért, akik a legnagyobb áldozatot hozták a hazáért.

A tavalyi kezdeményezés azután idén októberben teljesedett ki, amikor is a helyi német önkormányzat jelezte, hogy legkésőbb halottak napjáig szegélykövekkel és zúzott kövekkel is célszerű lenne ellátni a sírhelyeket, lefedni a talapzatok körüli területeket. Ez időben meg is történt. Lieszkovszky Károlyné, a német önkormányzat elnöke közölte, hogy nemcsak látványában lett még esztétikusabb a tizenhárom obeliszk, hanem a gondozás kérdése is megoldódott ezzel a tartós megoldással.

Azt pedig mindannyian hangsúlyozták, hogy nagy örömükre a tereprendezésbe bekapcsolódtak az általános iskola kisdiákjai, akik így ápolták az ősök utókorra maradt örökségét.