Tíz év után a menetrendet is átalakíttatnák

Ingyenessé és ezzel vonzóbbá tenné a városi tömegközlekedést a szekszárdi közgyűlés Fidesz frakciója, melynek vezetője, Máté Péter ezt szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be. Elmondta, nagyon sok az üres busz és a felesleges járat. A menetrend tíz évvel ezelőtt készült, azóta kevesebb, mint a felére csökkent az utazóközönség létszáma. A város költségvetésében minden évben tetemes költség a közösségi közlekedés támogatása, és ha már amúgy is fizetni kell, jó lenne ezt egy korszerű, a lakosság számára ingyenes szolgáltatásért megtenni. Máté Péter szerint Szekszárd valószínűleg az országban az első város lenne, amely meghozná ezt a döntést.

– Régóta látjuk, hogy ez a menetrend nem jó. Az előző ciklusban a gazdasági bizottság többször javasolta, hogy változtassunk rajta. Úgy gondolom, ennek most tényleg itt van az ideje – véli a frakcióvezető. Hozzátette, a járatok ritkítása, az új menetrend elkészítése szakmai feladat, amelyet a busztársasággal közösen egy szakcég bevonásával kell elvégezni. A döntést pedig, amelyre a frakció javaslatot tesz, a polgármester hozhatja meg.

A közgyűlés fideszes képviselői egy másik ügyben is javaslatot fogalmaztak meg. Ez a Szekszárdi Szüreti Napok, amelyet szerintük ebben az évben nem szabad megrendezni. Máté Péter indoklása szerint egyrészt a nagy hírű, tömegeket vonzó rendezvény veszélyforrás lehet, hiszen nem lehet tudni, hogy a járvány mikor lobban fel újra. Emlékeztetett, hogy a Velencei Karnevál, amelyet aztán menet közben be is kellett szüntetni, csak gyorsította a vírus terjedését.

Ebben a bizonytalanságban ráadásul az előkészületek is elmaradtak. Máskor már a fesztivált megelőző évben elkezdi a szervezést a kulturális központ, és a lehetséges forrásokat a várossal közösen elkezdi feltérképezni. Most ez nincs így. – Nem szeretnénk lerombolni a Szekszárdi Szüreti Napok nimbuszát egy gyenge minőségű eseménysorozattal. Erre semmi szükség. Arról nem is beszélve, hogy esetleg történik valami, és le kell fújni a rendezvényt – ismertette a frakció álláspontját a vezető, aki abban bízik, jövőre ugyanolyan jó hangulatban telik ez a többnapos fesztivál, ahogy azt az előző években megszokhatták a szekszárdiak és vendégeik.