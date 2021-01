Tíz perc alatt lett hamuvá húsz év munkája

Teljes terjedelmében égett egy nyolcszor húsz méter alapterületű régi parasztház Medinán, a Rákóczi Ferenc utcában szombaton. Többmilliós a kár, a helyrehozás hónapokig tart majd.

Amint arról a teol.hu már szombat este beszámolt, a tűzesethez a szekszárdi, a bonyhádi és a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két szerelt és két gyorsbeavatkozó víz­sugárral, továbbá kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett lángokat. Az épületben három gázpalack még a tűzoltók kiérkezése előtt felrobbant, a födém egy része leszakadt. Lakosságvédelmi intézkedés keretében a ház két lakója rokonokhoz költözött – tájékoztatott Köves Péter tűzoltó törzs­őrmester.

Egy szikra váltotta ki a katasztrófát, közölte a leégett ház tulajdonosa, Varga István. Csak meggyújtották a kandalló tűzifáját, és elburjánzott a tűz. A gázpalackokat ki akarta dobni, de nem volt rá idő, eldurrantak. Hívta a tűzoltókat, akik gyorsan kiértek, de este tíz órakor még küzdöttek a délután öt körül szárba szökkent tűzzel. Rendőrök is jöttek.

Istennek hála, nem sérült meg sem Varga István, sem barátja, akivel az épületben tartózkodott. Más házára sem terjedt át a tűz. A bútorok viszont elpusztultak. A villany kiment, ami a helyreállítási munkálatokat is nehezíti, hiszen például a betonkeverőhöz is áram kell. Húsz éve övé a ház. Nem kis pénz lesz újrakezdenie.

– Húsz évig dolgoztam a semmiért, tíz perc alatt elment minden – foglalta össze. Déjá vut érez: amikor megvette, akkor sem volt benne villany, sőt víz- és szennyvízrendszer sem. Ismét majdnem a nulláról kezdhet. Addig is a szomszédban lakó szüleihez költözött. Azt mondta, a legnagyobb segítséget pillanatnyilag a romok eltakarításában lehet nyújtani. Kell továbbá tetőanyag, gerenda, léc. „Még jó, hogy van kert, van hova lepakolni” – jegyezte meg egy helyszínen ténykedő munkás.

A polgármester délután hat óra fele értesült a tragédiáról. Az önkormányzat azonnali rendkívüli pénzbeli települési támogatást nyújt a ház tulajdonosának, aki elmondta, hogy a kémény begyulladt, berobbant, és az energia nem kifelé, hanem visszafelé hatott. Vén Attila hozzátette, a községben a negyedik ház égett le az elmúlt két évben. Biztosítás csak az egyik házon volt.

Először is felállították a fontossági sorrendet. A legfontosabb most a letakarás, mert tömésfalakról van szó, és a fedélnek nem szabad beáznia. Tetőlécet, takarófóliát kell beszerezni. Ácsokkal is egyeztet a polgármester a lefedéssel kapcsolatban, akik kedden társadalmi munkában segítenek. Ruhapótlásért karitatív szervezetekhez fordultak.

– A hétfői napon elsőként a romok eltakarítását tűztük ki célul, ehhez a károsult rendelkezésére bocsájtottuk az önkormányzati traktort, amely segíti a sitt elszállítását.

A polgármester úgy saccol, a tönkrement bútorokat is számba véve tízmillió forintos nagyságrend, mire minden a régi lesz. Szerencsére pillanatok alatt megérkeztek szombaton a segítők, a felajánlások. Ez utóbbiak továbbra is folyamatosan érkeznek, a koordinálásban is segítséget nyújt az önkormányzat, amely minden további segítséget köszönettel fogad.

Borítóképünk: Varga István a kiégett házban. Minden odalett, amiért dolgozott