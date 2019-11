Tizenegy éves lányt próbált elcsábítani

Két év börtönbüntetésre ítélt egy idős férfit a Szekszárdi Járásbíróság, miután kiskorú veszélyeztetésének bűntettében monda ki bűnösnek. A szabadságvesztés végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztették. Meg kell fizetnie a több mint 255 ezer forint bűnügyi költséget is.

A vádlott a feljelentés megtételéig együtt élt három unokájával, akiknek a gyámságát is ellátta. Az akkor 11 éves sértett rendszeresen átjárt a férfi unokáihoz, akik közül egyik az osztálytársa volt, a vádlott tehát tisztában volt a kislány életkorával. 2017 utolsó napjaiban a gyerek biciklivel elesett és erősen beütötte a nemi szervét. A vádlott a következő látogatáskor arra kérte, hogy mutassa meg a sérülését, de a gyerek ezt elutasította és az esetet édesanyjának is megemlítette, aki megtiltotta a lányának, hogy átmenjen a férfi házába.

A következő év elejétől május elsejéig a 71 éves férfi és a gyermek egy levelező rendszeren tartották a kapcsolatot. Áprilisban és májusban már szülői felügyelet mellett zajlottak beszélgetések. A levelekben a vádlott azt kérte, estenként könyörögve, hogy a gyerek látogassa meg őt és családtagjait, sőt tanácsokat is adott, hogy milyen ürüggyel, illetve hazugsággal tudna elmenni otthonról. Arra is figyelmeztette, hogy a levelezést törölje. Egy alkalommal meg is dicsérte, hogy a legutóbbi találkozáskor engedékenyen viselkedett vele, mivel eltűrte a simogatását. A férfi a sértettet nem kényszerítette olyasmire, amit a gyerek nem akart volna megtenni, de nem volt tekintettel a gyerek testi és erkölcsi határaira. Lelkileg próbálta manipulálni testi közelségének az eltűrésére, aminek szexuális tartalmával a gyerek nem volt ugyan tisztában, de a férfi tolakodó magatartása félelmet, és szégyenérzetet keltett benne. A vádlott a kórosság mértékét el nem érő személyiségzavarban szenved, de ez nem korlátozta cselekménye következményeinek a felismerésében. A szakértő szerint a vádlott intellektusa lehetővé tette viselkedése társadalmi megítélésének felismerését. Az ítélet jogerős, tájékoztatott dr. Kovács Ildikó a Szekszárdi törvényszék sajtószóvivője.

Ez a történet is az internet veszélyeit példázza: a személyes kapcsolat megszakadása után így akarta befolyása alatt tartani a vádlott a sértettet, amit gyerek kérésére az édesanyja megakadályozott.