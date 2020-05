Tizenhárom éve nem volt ekkora aszály

Legalább száz milliméternyi csapadék hiányzik a termőföldekből. Rendkívül csapadékszegény áprilison vagyunk túl, az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos mérései szerint április 1. és 30. között országos átlagban csak 8,8 milliméter eső hullott, Tolna megyében ennél több, 13 és 20 milliméter között. Az áprilisra jellemző átlagos csapadékmennyiség 44 milliméter, az 1981–2010-es 30 éves átlag alapján. Ez azt jelenti, hogy a havi átlagos csapadékmennyiségnek mindössze csak nagyjából az egyötöde hullott le. Ennek eredményeképp 2007 és 1946 után az idei április a harmadik legszárazabb április az elmúlt 120 évben.

Az aszályos időszaknak az egyik legfőbb oka a nagy térségű folyamatokban keresendő. Az elmúlt időszakban gyakran érkeztek a sarkvidék felől hideg, száraz légtömegek, emiatt a csapadékhullás esélye is jelentősen lecsökkent. Valamint tartósabban fennmaradt az anticiklonális helyzet Északnyugat-Európa térségében, ami meggátolta a nedvesebb léghullámok érkezését, írta elemzésében az agrarszektor.hu.

Tolna megyében eddig a 2003-as esztendő a szárazság csúcstartója, hiszen egész áprilisban csak 6 milliméternyi eső hullott és közben 21 hőségnap volt, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök. A legcsapadékosabb június a 2010-es esztendőhöz köthető, összesen 180 milliméternyi eső hullott, június 18-án, Szekszárdon pedig fél óra alatt 45 milliméternyi esett, jéggel kombinálva.

A legszélsőségesebb június pedig 2006-ban volt, a hónap elején csak tíz fokot mutattak a hőmérők, így a fűtést is újraindították, majd olyan meleg lett, hogy a hónap második felében tizennégy hőségnapot is be lehetett jelölni.