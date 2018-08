Tizenhat fertőzött folt mértek be eddig

Bírságra kell számítaniuk az érintett földhasználóknak vagy tulajdonosoknak.

A parlagfűvel fertőzött területek hatósági felderítését július elsejével kezdték meg. Tolna megyében eddig tizenhat fertőzött foltot mértek be külterületen a földhivatalok munkatársai. Ez a szám naponta változhat, hiszen folyamatos az ellenőrzés és a bejelentések is. A parlagfű gyorsan nő a már learatott gabonák helyén is, és a tarlón nagyon feltűnő, így könnyen bemérhető. Az eljárásokat – miután a földterületek használóit azonosították – folyamatosan elindítják. Ezzel egy időben elrendelik a közérdekű védekezést is. Bírságra számítaniuk kell az érintett földhasználóknak vagy tulajdonosoknak, mely területtől, a fertőzés mértékétől függően 15 ezer forinttól akár ötmillió forintig is terjedhet. Az ellenőrzés az idei esztendőben is a vegetáció végéig, október 30-ig vagy az első korai fagyokig tart majd. A légi felderítés már országosan zajlik, a megyében erre a nyár végén, ősz elején kerül sor.

Már tüneteket okoz a parlagfű ezekben a napokban, egyre inkább orvoshoz is fordulnak a jellegzetes allergiás reakciókkal a betegek. Egy általunk megkérdezett szakember elmondta, augusztus 20-a körül éri el a csúcsot a parlagfű okozta allergiás tünetegyüttes, mint a szemviszketés, könnyezés, tüsszögés, orr- vagy torokviszketés. Feltétlenül forduljon orvoshoz az, aki először tapasztalja a felsoroltakat, valószínű ő az új allergiások népes körét erősíti. Tény, hogy a nem megfelelően kezelt náthások 25–30 százaléka később asztmás lesz, mondta dr. Berta Gyula tüdőgyógyász. Ha viszont szakszerű módon kezelik az allergiás náthát, akkor lényegesen kisebb lehet ez az arány. A szakember hozzátette, a patikában vény nélkül kapható gyógyszerek többnyire nem nyújtanak végleges megoldást.