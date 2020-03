Tizenhatan jelentkeztek önkéntesnek Szekszárdon

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Fél nap alatt tizenhatan jelentkeztek önkéntesnek a csütörtökön reggel indult [email protected] e-mail címen. Ács Rezső, Szekszárd polgármesterének beszámolója szerint nincs nap, amely esemény, intézkedés nélkül telne. Hozzátette, nem csak önkéntesek, de hat idős is jelentkezett, akik elsősorban gyógyszereik kiváltásához és a bevásárláshoz kérnek segítséget. Rajtuk kívül egy önkéntes karanténban lévő család is jelentkezett. Sikerült megegyezni a postával, így a nagy kasszánál naponta két időpontban is az önkéntesek intézhetik zavartalanul a hetven év felettiek ügyeit.

Megjelentek a városban azok a csalók, akik az önkormányzat megbízottainak mondják magukat, és pénzt kérnek az idősektől. A városvezető felhívta a figyelmet arra, hogy senkit sem szabad beengedni a lakásba, már csak a fertőzés veszély miatt sem. Az önkéntesek pedig fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

Kétféle plakát is készült, az egyiket a gyógyszertárakban helyezik ki, ezzel is otthon maradásra buzdítják az időseket. A másik az önkéntes programra hívja fel a figyelmet.

A hivatalban akciócsoportok alakultak: a kommunikáció és koordináció-, a polgármesteri döntéseket rendeletbe foglaló kodifikációs-, az idősek ellátásáért felelős-, a karanténban lévők ellátásáért felelős-, az oktatási, nevelési és gyermekvédelmi-, a logisztikai és erőforrás biztosításáért felelős-, a hivatali munkarend biztosításáért felelős-, a pénzügyi-, valamint a közrend és közlekedési akciócsoport.

Ács Rezső arról is beszélt, hogy a következő napokban a háziorvosokkal szeretne megbeszéléseket folytatni. Arról, hogy a városban van-e koronavírus fertőzött, és ha igen mennyi, kompetenciahiány miatt a polgármesternek nem állt módjában nyilatkozni.