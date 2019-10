Tizenhét új parkolóhely a temetőnél

Hivatalosan is átadták csütörtökön a forgalomnak a Garay utcának azt az önkormányzati forrásból felújított kétszáz méteres szakaszát, mely szilárd burkolatot kapott. Dr. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, a zárt csapadékvíz elvezetését is megoldották ezen a szakaszon, illetve a járda is térburkolatot kapott. Néhány napon belül a csatorna fedlapok javítását és a kisebb korrekciókat is elvégzik az érintett szakaszon. A temető környékén 17 új parkolóhelyet alakítottak ki, ami a Mindenszentek környéki parkolási gondokat hivatott enyhíteni.