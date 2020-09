Tizenkét éves fiú nyerte az augusztusi fordulót

A nyereményjáték július óta tart. Augusztusban is Tolna megyei sport- és hobbihorgászok küldték legnagyobb, legszebb, általuk fogott halak fotóját, és esetleg a képhez kapcsolódó történetet is. Hírportálunkon az olvasók szavaztak a fényképekre.

A tizenkét esztendős Horváth Ferenc Regő a szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola felső tagozatosa. Hét éve horgászik, édesapja és papája hatására. Rendszeresen járnak halakra vadászni, az ország különböző tavaira. Versenyeken is indult. Eddigi legnagyobb hala tizenkét kilogrammos és harminc dekás volt. Most egy nyolc kiló hetven dekás nyurga pontyának fényképével ért el első helyezést a versenyben 196 szavazattal. Ötezer forint értékű Timár Mix etetőanyag-ajándékcsomagot és egy Quechua horgászszéket nyert. Mint mondta, továbbra is szeretne horgászni, a jövőben letenné a horgászvizsgát.

Bán Bence mindössze kilencéves, mégis már hat éve horgászik. Az udvarban egészen pici korában is ezt játszotta, mindenből horgászbotot gyártott. Jelenleg a györkönyi iskolában negyedik osztályos tanuló. Pecázni a család férfi tagjai tanítják, hétvégente Pakson üldözik a halakat; az atomerőmű horgászegyesületének tagja. Négy kilogramm, hatvan dekás fogása lett az eddigi legnagyobbja. Egyedül húzta partra a pontyot. A halat fogyasztani is szereti: kedvenc étele a halászlé. Folytatni tervezi ő is a horgászást. A fényképére 126 szavazatot kapott, amely ötezer forint értékű Timár Mix etetőanyag-ajándékcsomagot eredményezett számára.

Tóth Krisztián tizenöt éves, egy bajai középiskola diákja. Három-négyéves kora óta horgászik, nagyapja motiválta. Barátokkal jár horgászni a többi között Bonyhádra, Decsre és Dombóvárra. Nyolc és fél kilogrammos hala ezúttal harmadik helyezést hozott neki, de fogott már tizennyolc kilósat is. Fotója a szép ponttyról – és természetesen a többi is – megtekinthető a Teol.hu oldalon. Krisztián 112 szavazatot szerzett vele, ami ötezer forint értékű Timár Mix etetőanyag-ajándékcsomaghoz juttatta.

A játék folytatódik, a havi dobogósok novemberben Az év fogása címért is vetélkedhetnek.