Több érv is a sütőtök fogyasztása mellett szól

A sütőtök az őszi-téli szezon egyik legnépszerűbb zöldsége. Leggyakrabban sütve esszük, vagy krémlevest készítünk belőle. Amellett, hogy a sütőtöknek finom az íze, számtalan pozitív élettani hatása is van. Olyan anitoxidánsok találhatóak benne, mint az alfa-karotin vagy a béta-karotin, amelyek semlegesíthetik a szervezetben a szabad gyököket.

A szabad gyökök feladata, hogy elpusztítsák a baktériumokat, ám ha sok van belőlük, akkor betegségeket okozhatnak. A tökben lévő antioxidánsok azonban semlegesíthetik a sejteket károsító szabad gyököket. A magas antioxidánstartalma miatt csökkenti a rákbetegségek kialakulásának kockázatát is.

A látás a kor előrehaladtával romolhat, ám szerencsére vannak olyan ételek, amelyekkel csökkenthető a látásvesztés kockázata, ilyen a sütőtök is. A béta-karotin, amely nagy mennyiségben megtalálható a sütőtökben, az A-vitamin provitaminja. Ez az anyag az, amiből a szervezet a májban A-vitamint képes előállítani. Az A-vitamin szemünk védelmének legfontosabb vitaminja. Ennek hiánya hosszabb távon vakságot is okozhat. Az A-vitamin mellett a sütőtökben lutein is van, ami szintén védi a szemet.

Annak ellenére, hogy a sütőtök tele van tápanyagokkal, viszonylag alacsony a kalóriatartalma. Nagyon jó rostforrás, ezáltal jobban eltelíti a gyomrot, csökkenti az éhségérzetet. A sütőtök olyan tápanyagokat is tartalmaz, amelyek javíthatják a szív egészségét. Magas a kálium, a C-vitamin és a rosttartalma, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban dolgozzon a szívünk, véd a rossz koleszterintől, ezáltal is csökkenti a szívbetegségek kockázatát.