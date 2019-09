Több ezer embert vonzott idén is a Szekszárdi Szüreti Napok

Több ezer embert vonzott ismét a Szekszárdi Szüreti Napok. Több olyan program is akadt, ahol egy gombostűt is nehéz lett volna a földre ejteni, annyian voltak kíváncsiak a produkcióra.

Rengetegen voltak most is kíváncsiak a Szekszárdi Szüreti Napok programjaira, ugyanakkor a szellősebb elrendezésnek köszönhetően az egyes helyszínek, így a Béla király tér is, kevésbé volt zsúfolt, mint a korábbi években. Zsikó Zoltán, a Babits kulturális központ igazgatója szerint akik a borfogyasztásnak, gasztronómiának kívántak hódolni, illetve a népművészeti produkciókat részesítették előnyben, kényelmesebben megtehették ezt a Béla király téren mint tavaly, hiszen a nagyobb tömegeket vonzó koncerteket, a jubiláló Republicot, a rendkívül népszerű Follow the Flow és Kowalsky meg a Vegát levitték a Szent István térre.

Ma nyolc órai kezdettel Ákos lép fel, akit leglelkesebb rajongói már reggel óta vártak a színpadnál. A néhány fős társaság elmesélte, hogy ha tehetik, minden fesztiválon meghallgatják az énekest, ezeket az alkalmakat pedig kirándulásokkal, a környék megismerésével kötik össze. Egy hölgy elmondta, hogy az első sorban lévő helyekért meg kell küzdeni. Amíg várakoznak, arról beszélgetnek, kivel mi történt a legutóbbi koncert óta. Ők szombaton érkeztek Budapestről, megkóstolták a hegy levét, jókat ettek, és nagyon tetszett nekik a szüreti felvonulás, főleg a népviseletbe öltözött gyerekek.

A város főutcáján ugyanis a szokásoknak megfelelően szombaton délután a város elöljáróiból, a borrendek tagjaiból, iskolák, óvodák és nem utolsó sorban művészeti együttesek képviselőiből lovaskocsikból, traktorokból álló díszes menet haladt végig. Ezt követően az Alisca Borrend avatott új tagokat: Vágó Bernadett az operett színház művészét, Dörmer Csaba szerkesztő-riportert és Molnár Józsefet, aki közel harminc éve készíti a rend okleveleit, grafikai munkáit. Mindhárman teljesítették azt a három feladatot, ami felvételükhöz elengedhetetlen volt, azaz meg kellett nevezniük egy-egy régi eszközt, fel kellett ismerniük két bor közül a szekszárdit, és hordóból kellett bort szívniuk, nem utolsó sorban pedig tevékenységükkel Szekszárd jó hírét öregbíteni.

A borrendi avató után szintén igen fontos és tradicionális programpont, a folklórműsor következett a Béla király téren, a szekszárdi Bartina Néptánc Egyesület csoportjai, valamint kakasdi, németkéri, őcsényi és pörbölyi hagyományőrzők részvételével. A műsor fontos része a Szüret Táncos Párjának megválasztása. A hat induló párosnak tánctudásáról kellett számot adnia a közönség és a zsűri előtt, illetve viseletüket is értékelték az ítészek. A címet Wirth Krisztina és Horváth István, a Bartina Néptánc Egyesület felnőtt csoportjának tagjai érdemelték ki, akiknek fotója rákerül a jövő évi szüreti napok plakátjára és programfüzetére.

Más díjakat is átadtak ezen az estén, ugyanis most először a legkreatívabb és a leginkább hagyományőrző felvonulókat is ajándék illette. Ötvenezer forintos pénzjutalmat kapott a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda, amely az óvodák és iskolák kategóriájában győzött, a Csapó Dániel Középiskola, amely a középiskolák mezőnyében bizonyult a legjobbnak, továbbá a Szekszárdi Betyárok Egyesülete tagjai ostorcsapásaikkal utasítottak más civil szervezeteket maguk mögé.