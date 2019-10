Több ezer gyereket segített a világra

Dr. Faludi Péter szekszárdi főorvos szülész-nőgyógyászként több ezer gyermeket segített a világra, sőt már azok gyermekeit is. A ma már nyugdíjas, de még mindig aktívan dolgozó doktorral a pályájáról, családjáról beszélgettünk annak kapcsán, hogy a közelmúltban Szekszárd Város Tormay Károly kitüntető címét vehette át.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Magas, szikár, sportos ember, tíz évet nyugodtan letagadhatna a korából, ha hiúsági kérdést csinálna ebből dr. Faludi Péter. Több évtizede – pontosan 46 éve – dolgozik a megyei kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán, igaz ma már nyugdíj mellett.

Beszélgetésünk során elmondta, eredetileg sebésznek készült, de az utolsó évben, a pécsi egyetemen a nőgyógyászat felé terelődött. A diploma után pedig Szekszárdra került, a megyei kórházba.

A város nem volt idegen számára, hiszen itt született, bár tizennyolc éves koráig Bonyhádon járt iskolába, ott is érettségizett. Ebben az időszakban sokat járt Őcsénybe, a vitorlázó repülés volt a hobbija. Ekkor épültek a hangárok is a repülőtéren. Végül a szülei győzték meg arról, hogy a repülésnél fontosabb a tanulás, ha valóban orvos szeretne lenni. Egyébként első orvos a családban, bár az első felvételi az egyetemre nem sikerült. Egy évig a pécsi klinikán dolgozott műtős fiúként.

Elképesztően sokat változott az orvoslás a szülészet-nőgyógyászat területén is, mondta a főorvos. Közel ötven éve a műszerezettség messze nem ilyen volt. A labor-diagnosztika, a hormonok szűrése, ultrahangos vizsgálatok folyamatosan épültek bele a munkába. A megyében az első ultrahang készüléket 1977 környékén kapta a kórház és Faludi doktor az elsők között tanulta meg ezt kezelni.

Természetesen az akkori készülékek közel sem tudtak annyit mint a maiak, de már az is haladás volt. Végre látták is azt, amit addig csak tapintással állapítottak meg, mondta a főorvos.

Nem volt könnyű akkor sem a munka a szülészeten. A hetvenes években volt egy demog­ráfiai robbanás, volt olyan hétvégi ügyelet, amikor 16 szülést kellett levezetni. Abban az időben a szüléseknek csak öt százaléka volt császár, most közel a fele. Emellett a nőgyógyászati beavatkozások száma sem volt kevés. Ezen a területen is sokat fejlődött a műtéti technika, a tumormarker, a laparoszkópia bevezetésével. A szűrővizsgálatokra már akkor is nagy hangsúlyt fektettek, szűrőbuszokkal járták a falvakat, gyárakba is látogattak. Nagyon sok asszonyt, lányt próbáltak meggyőzni a szűrések fontosságáról. Szép, tartalmas évek voltak, mondta a főorvos. Azokban az időkben a megyei kórház oktató kórház is volt, sok medikus tanult ott akkor.

Szülészként több ezer kisbabát segített a világra, sőt az akkori újszülettekből később szülők lettek, az ő gyermekeik közül többen is Faludi doktor közreműködésével látták meg a világot.

Ma már nem operál és szülést sem vezet le, a család és nővédelmi tanácsadóban a pozitív és negatív családtervezéssel foglalkozik. Segíti azokat a zömében fiatal hölgyeket, akik nagyon szeretnének gyermeket, illetve azokat, akik még a fogamzásgátlás valamilyen formáját keresik.