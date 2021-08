Több fejlesztés is megvalósul a majosi városrészben

A majosi településrészen zajló fejlesztésekről egyeztetett kedden délután Filóné Ferencz Ibolya polgármester és Sárkány Szabolcs, a majosi körzet önkormányzati képviselője.

Elsőként a helyiek által katolikus templomnak nevezett imaház épületénél jártak, ahol szinte százszázalékos a felújítás készültsége, csupán az udvar tereprendezése van hátra. Ezt erősítette meg a beruházást koordináló Majos Értékeiért Egyesület elnöke, Gáspár Imre is, aki bemutatta a megújult – ugyanakkor az eredeti jellegét megőrző – épületet a polgármesternek és a képviselőnek. Abban maradtak, hogy várhatóan szeptember végén adhatják át a széles összefogás eredményeként megújult épületet, természetesen a majosiakkal közösen.

– Bár közigazgatásilag Bonyhádhoz tartozik a településrész, azonban az itt élők elsősorban majosinak vallják magukat, és ez így van jól. Ezért is fontos, hogy a város minden lehetséges eszközzel segítse őket abban, hogy a civil közösségek, a kulturális és a hitélet, vagy éppen a sport területén megőrizhessék ezt az identitást – vélekedett Filóné Ferencz Ibolya. Egy másik beruházásra áttérve arra emlékeztetett, hogy a közelmúltban tájékoztatták a lakosságot arról, hogy Bonyhád ismét sikeresen szerepelt a Belügyminisztérium pályázatán, 32 millió forint támogatást elnyerve. Ennek egy részét a Fáy András utca felújítására fordítja az önkormányzat, ahol jövőre kezdődnek a munkálatok. A projekt viszont a majosi V. utca járdafelújítását is lehetővé teszi a 29-41. házszám közötti, 167 méter hosszú szakaszon, ahol még idén, sőt, ezen a héten nekilátnak a kivitelezésnek. Az erről szóló értesítést ugyancsak kedden helyezte el az érintett családok postaládáiba Sárkány Szabolcs képviselővel.

Megközelítőleg hárommillió forintba kerül a beruházás, amelyből kétmilliót a pályázatból, a fennmaradó egyet pedig önerőből biztosít a város. Új betonjárda készül egy méter szélességben, tíz centiméter vastagságban, valamennyi kapubejárónál hegesztett acélháló erősítéssel. A polgármester hangsúlyozta, reményei szerint hamarosan folytathatják a beruházást addig a szakaszig, ahol a korábbiakban már elkészült az aszfaltozott járda. Ezt pályázati forrásból vagy önerőből finanszírozzák, ahogy az V. utcát a temetővel összekötő járdát is. Erről már Sárkány Szabolcs adott tájékoztatást a helyszínen. A képviselő elmondta, 242 méter hosszan készül a járda, mintegy 7,7 millió forint ráfordítással. Több szempontból is fontosnak nevezte a fejlesztést, hiszen az érintett szakaszon a munkába, a boltba és az óvodába járást is megkönnyíti. A műszaki tartalom pedig úgy lett kialakítva, hogy a lépcsőzetes megoldásnak köszönhetően pihenési lehetőséget biztosít a nehezebben közlekedők számára. Ezt azért is tartották szem előtt az egyeztetések során, mert a terület adottságait tekintve, végig emelkedőn kell közlekedni, ami roppant megterhelő a fiatalabb korosztálynak is. Sárkány Szabolcs abban bízik, hogy ez a fejlesztés is mihamarabb megvalósul a lakosság javát szolgálva.

Jó gazdája van a városrésznek Sárkány Szabolcs személyében A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvodához tartozó majosi Napsugár Óvodába is ellátogatott Filóné Ferencz Ibolya és Sárkány Szabolcs. A kivitelező BONYCOM Nkft. ügyvezetőjével, dr. Farkas Attilával megtekintették az intézményben zajló vizesblokk-felújítást. A város közüzemi cégének vezetője arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tervek szerint haladnak a munkálatok, várhatóan két héten belül mindennel elkészülnek. A felújítás szintén önkormányzati forrásból valósul meg, több mint négymillió forint értékben. – Akárcsak az eddigiekben, a jövőben is igyekszünk mindenben segíteni a majosiakat. Elsősorban az elnyert pályázatok teszik lehetővé a nagyobb lélegzetvételű beruházásokat, de a folyamatban lévő fejlesztések is jelzik, hogy önerőből is sok minden megvalósítható, igaz, több részletben. Jó gazdája van a területnek Sárkány Szabolcs személyében, akivel rendszeresen egyeztetjük a felmerült kérdéseket, megoldásra váró feladatokat – tette hozzá Filóné Ferencz Ibolya.

Borítókép: Sárkány Szabolcs (balról), Gáspár Imre és Filóné Ferencz Ibolya a megújult majosi templom udvarán egyeztet a további feladatokról