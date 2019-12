Több helyen zenével, énekkel tették széppé advent napjait

A karácsonyvárás jegyében zajlottak programok a megye különböző pontjain.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Nagy volt a nyüzsgés szombaton délelőtt a bonyhádi kutyamenhelynél, ahol a hagyományos kutyakarácsonyi ünnepség mellett most első alkalommal jótékonysági sütivásárt is tartott Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület. A bejáratnál kihelyezett asztalokon igen változatos volt a kínálat, amire szerencsére kereslet is akadt. A menhely felé is sokan vették az irányt, ahol az önkéntesek kibontották héjából azt a 60 kilogrammnyi virslit, amelynek fele szintén felajánlásokból érkezett, és amely a telep lakóinak ünnepi ebédül szolgált. Az alkalomnak megfelelően karácsonyfát is állítottak, természetesen azt is főként virslik díszítették. A négylábúakhoz érkező látogatók többsége sem érkezett üres kézzel, így a fenyő alatt is szépen gyűlt az ajándék. A jótékonysági sütivásáron végül több mint 450 ezer forint gyűlt össze az új menhely építésére.

Ugyancsak Bonyhádon, a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola rendezte meg hagyományos adventi koncertjét, amely teltházzal zajlott a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A két szolfézs csoport karácsonyi darabokkal lépett színre, az egyik csapat egy korábbi diákkal erősítve adta elő a kompozíciókat, míg a másiknál citera is felcsendült. A szóló hangszereket az ének mellett gordonka, klarinét, szaxofon és zongora képviselte, klasszikus szerzeményekkel. Emellett hegedű duó, négykezest bemutató zongora páros, klarinét kvartett, szintetizátor együttes és hat tagú rézfúvós formáció is ízelítőt adott tudásából.

„Ünnepre hív a dal” címmel a Tücsök Zenés Színpad adott karácsonyi műsort Szekszárdon, a Művészetek Házában. A program annyira sikeresnek bizonyult, hogy kétszer is meg kellett tartani szombaton. Karácsonyi, illetve olyan dalokból állt az előadás, melyek a szeretetről szólnak. A nagyok kezdtek, utánuk következett a gyermekcsoport. Az est sztárvendége Jánoki Márió előadóművész, zongoraművész volt. A fináléban lépett elő, énekelt önállóan és a Tücsökkel közösen is szerepelt. Márió tiszteletbeli „Tücsök”, közel négy éve áll kapcsolatban velünk, és nagyon sokat segít – jelentette ki Béresné Kollár Éva, a Tücsök Zenés Színpad művészeti vezetője.

A zenéé volt a főszerep Mucsfán is, ahol a népdalkör rendezett adventi koncertet. Biliczkiné Máté Mária művészeti vezető elmondta, hogy a Regölyi Népdalkórus, a Harci Rozmaring dalkör, a Váraljai Népdalkör, a Teveli Székely Kör, Vighné Székely Rozália, a Zombai Férfi kar, Balogh László, Kemény Jánosné és nem utolsó sorban a Mucsfai népdalkör vett részt a jó hangulatú eseményen. A fellépések után szeretetvendégség volt.

A szedresi Bezerédj István Általános Iskolában az adventi projekt keretében a felső tagozatos diákszínpadosok a lucázás népi hagyományát elevenítették fel decemberben, tájékoztatott Porkoláb Tiborné tagintézmény vezető. A gyerekek műsorukkal körbejárták a helyi vállalkozókat, közintézményeket, és bőséget kívántak az új esztendőre, cserébe édességgel, gyümölccsel ajándékozták meg őket. Az esemény szervezője Kovács Anna, a diákszínpad vezetője. A tagintézmény vezetőtől azt is megtudtuk, hogy aznap zajlott a Móra Ferenc mesemondó verseny is. Első helyezést ért el Abonyi Nikolett, második lett Rácz Roxána. A harmadik díjat megosztva Andics Zétény, Czigler Anna Gitta, és Manner Dorina kapta. A felkészítő pedagógusok Kaszáné Sipos Mária, Sáfrány Judit és Tóth Lászlóné.