Több mint harminc napirendi pontot tárgyaltak

Beszámolt múlt évi működéséről az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány, amelynek legfőbb támogatója a szekszárdi önkormányzat. A város tavaly egymillió forinttal segítette a szervezeten keresztül azokat, akik átmenetileg kerültek nehéz anyagi helyzetbe.

A közgyűlés egyhangú döntést hozott arról, hogy támogatja Sebestyén Györgyi pályázatát, így ő marad az 1. Számú Óvoda intézményvezetője. Kinevezése augusztus elsejétől további öt évre szól.

Az óvodai beiratkozás idén április 29-én és 30-án lezajlott, ezt követően óvodai felvételt elutasító határozatot az önkormányzati óvodáktól csak akkor kapott a szülő, ha gyermeke más óvodába is jelentkezett. Azaz minden olyan gyermeket felvettek, aki óvodakötelessé vált, és akit beírattak a szülei.

Elkezdődött a leendő jégcsarnok építésének előkészülete. Ellenzéki kérdésre Herr Teréz városi főépítész elmondta, mi indokolja a zöldterület csökkentését a sportcsarnok melletti területen. A jelenlegi előírás tíz százalék beépítettséget és hatvan százalék zöld felületet határoz meg. Az országos átlag negyven százalékos beépítést engedélyez, a mostani változtatással a szakember szerint legfeljebb ennek az országos átlagnak megfelelő mértékű lesz a változtatás. Herr Teréz beszélt arról, hogy annak idején a mostani műfüves futballpályák és a futópálya is füves terület volt, ma viszont már egyik sem az, ráadásul az igények is megváltoztak, ezért szükség van több beltéri sportolási lehetőségre.

Az előterjesztés tárgyalásakor az szintén kiderült, hogy a meglévő sportcsarnok sorsa vagy a leendő rekreációs központ mérete még kérdéses. Az azonban nagyon is elképzelhető, hogy négyszáz autó befogadására alkalmas parkolót alakítanak ki az út vasút felőli oldalán. Ezt a területet az államtól kapta kezelésbe a város.

Ítélet született

Dr. Haag Éva alpolgármester jelentette be az ülésen, hogy a Pécsi Ítélőtábla jogerős ítéletében helybenhagyta a Kerekes László és családja által indított tulajdoni perben hozott első fokú ítéletet, melyben a család tulajdoni igényét a teniszpályákra vonatkozóan a bíróság elutasította. Dr. Haag Éva megjegyezte, hogy a még zajló birtokperben a bíróság a tulajdoni pertől tette függővé a végérvényes döntést, szerinte ennek most már nincs akadálya. Emlékeztetett arra is, hogy nemrégiben ideiglenes intézkedés következményeként vehette birtokba az önkormányzat a Kerekes László által jogtalanul használt ingatlant a teniszpályákkal. Információink szerint az ügyben az önkormányzat által tett feljelentés kapcsán – vagyon elleni bűncselekmény gyanúja miatt – rendőrségi nyomozás zajlik.