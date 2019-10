Több mint húsz éve történt a mostanihoz hasonló gázrobbanás

A mostanihoz hasonló gázrobbanás rázta meg Szekszárdot 1997 decemberében. Visszaemlékezésekkel, lapunk akkori híradásaival idézzük fel a történteket.

A Herman Ottó utcai gázrobbanás helyszínén, és az azt követő napokban többen felemlegették, hogy sajnos nem ez volt az első ilyen eset a megyeszékhelyen. A mostani esettől nem messze, a Kőrösi Csoma Sándor utcában az egyik 105 lakásos tömbházban történt robbanás 1997-ben, karácsony előtt néhány nappal, december 19-én. „A tűzoltóság vizsgálata szerint G. Károly földszinti lakásában szétrobbant a gáztűzhely, s a detonáció következtében a ház összes ablaka betört, de még a szemben lévő 24 lakásos ház ablakai is. G. Károlyt súlyos égési sérülésekkel kórházba vitték, s a sérült ház lakóit azonnal kitelepítették” – számoltunk be a Tolnai Népújság másnapi címlapján.

A robbanás egy pénteken, a reggeli órákban történt. „Kocsis Imre Antal polgármester irányításával látott munkához a városi védelmi bizottság, sátrakat és élelmiszert vittek a helyszínre, közben pedig intézkedtek arról is, hogy megkezdődjék a ház statikai vizsgálata, a károk felmérése és asztalosok, üvegesek toborzása Szekszárd térségében. (…) A védelmi bizottság elnöke elmondta, hogy a szemle után azonnal hozzálátnak egy-egy lakásban a helyreállításhoz. Felhívással fordultak Szekszárd lakóihoz, főként szakmunkásokhoz, segítsenek a munkák meggyorsításában. A helyszínen hangosbemondóval tájékoztatták a lakosságot az eseményekről. A károsultak közül a gyermekes családok, az idősek és a súlyosan sérült lakások tulajdonosai számára kollégiumokban biztosítanak elhelyezést a ház helyreállításának idejére. Az erősen megrongálódott lakásokba a felújítás után is csak akkor költöztetik vissza a lakókat, ha az alapos szakértői vizsgálat megállapítja, hogy a ház statikailag nem gyengült meg” – írtuk akkor.

Később pedig arról is hírt adhatott a lap, hogy a házban nem keletkeztek szerkezeti károk. A robbanás utáni kárfelszámolásban több mint háromszáz ember vett részt.

Minden napját a robbanás helyszínén töltötte

„Többmilliós a kár, a felmérés most is folyik. (…) A harmadik emeletig minden bejárati ajtó kiszakadt tokostól, de a negyedik emeleten is vannak sérült ajtók. Bútorok, beépített szekrények, ruhaneműk váltak használhatatlanná az üvegszilánkok miatt” – nyilatkozta az 1997-ben történtek után Kutrovácz Jenő, a ház közös képviselője. – A tűzoltóság mindent megtett, az önkormányzat akkor is sokat segített, és a polgári védelem biztosított sátrakat – mondta most, amikor arra kértük, idézze fel az eseményeket.

Hozzátette, akkoriban minden napját a robbanás helyszínén töltötte. A helyreállítás hónapokat vett igénybe, de mire minden visszatért a régi kerékvágásba, egy-két évbe is beletellett. Érdekesség, hogy a robbanással érintett épület az elsők között volt, amire még az eset előtt teljes biztosítást kötöttek.

Kircz Imre tűzoltóként volt jelen 1997-ben. Akkor valamivel több mint egy éve szolgált. Emlékszik rá, ahogy a súlyos állapotban lévő sérültre rátaláltak abban a lakásban, ahol a robbanás történt, illetve ahogy elkezdték kiüríteni az épületeket.

– Közel ugyanilyen pusztítást végzett az a robbanás is – mondta. Hozzátette, akkor is és most az volt a szerencse a szerencsétlenségben, hogy a robbanás nem éjszaka vagy hétvégén történt, amikor többen vannak otthon, mert akkor könnyen lehet, hogy több áldozatot követel. A mostani eset másnapján már mint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tagja vett részt a munkában Kircz Imre.