Több ponton is elkezdték az oltást Nagydorogon

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Elkezdődött az oltás Nagydorogon is – erről dr. Regős György háziorvos adott tájékoztatást a Nagydorog Tv-nek. Több helyen is oltanak már, először a kórházban lévő oltóponton adták be a vakcinákat a legveszélyeztetettebbeknek, az egészségügyi dolgozóknak. A háziorvos szerint már nyugodtabbak, most sor kerül a lakosság oltására is. Egy héttel ezelőtt már a háziorvosok is elkezdték oltani a soron következőket különböző oltópontokon.

– Már tizenhárom embert beoltottam, hetente körülbelül tíz-tizenkét ember oltását kell megszervezni. Az önkormányzat kisbuszával hozzák be az embereket, majd haza is szállítják őket utána. Akik az első oltást már megkapták, ők három hét múlva megkapják a másodikat is. A háziorvos feladata ebben a szervezés, hogy a különböző oltási csoportokat és a vakcina fajtáját kiválasszák. Nekem az a véleményem, hogy jobb lenne, ha a lakosság nem a közösségi oldalakról és az internetről tájékozódna, hanem megbízható helyekről.

A médiában sok álhír és rémhír van. Az valójában az alapvető probléma, hogy kevés vakcina érkezik egyelőre, és azokat egyből be is kell adni. Azt hallottam, hogy húsvétra milliós nagyságrendű lesz az oltottak aránya. A Covid-járvány és a vele járó korlátozások csak akkor szüntethetők meg, ha az emberek zöme be lesz oltva, vagy átesett a betegségen és létrejön a nyájimmunitás. Nagydorogon, Pusztahencsén és a körzetünkben tudomásom szerint négy haláleset volt, valamennyi olyan emberrel történt, aki valamilyen rizikócsoportba tartozott, például vesebetegsége volt, túlsúlyos volt vagy egyéb krónikus betegséggel rendelkezett. Mostanában nem tapasztaltunk újabb fertőzéseket a korlátozásoknak köszönhetően – nyilatkozott dr. Regős György.

Borítókép: illusztráció