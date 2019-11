Több útfelújítás várható, sikeresek az önkormányzat pályázatai

Ez egy összetartó közösség, nálunk mindig történik valami. Závodon járva bárkivel beszéltünk, ezt a megállapítást tette.

Míg a gyerekek tízóraiznak, a barátságos, frissen festett és díszített óvodai szobában beszélgettünk Zsók Józsefné óvodapedagógussal. Kiderült, az iskolai őszi szünet idején rendezkedtek be a felújított épületben. Az október 25-i ünnepélyes átadón pedig nem csupán a protokoll vendégek, valamint az érdekeltek, azaz a kicsik és családtagjaik jelentek meg, hanem a falu apraja-nagyja, hiszen az óvoda az egész település szívügye. Zsók Józsefné azt mondta, szuper közösség a závodiaké, nagy az összetartás, és ha munkáról, segítségnyújtásról van szó, az itt élőkre mindig lehet számítani.

Az energetikai korszerűsítésre az önkormányzat pályázott, TOP forrásból cserélték a nyílászárókat, szigeteltek, korszerűsítették a fűtésrendszert, napelemet szereltek fel, ezen túl pedig akadálymentes mosdót alakítottak ki, térköveztek, felújították a tornaszobát és az öltözőt. Tették mindezt úgy, hogy megőrizték a ház műemlék jellegét. Amíg a nagy munka tartott a tagintézmény átköltözött Mucsfára, ahol már egy ideje üresen állt az óvoda épülete, és ahol az egész falu nagy örömmel fogadta ezt a lépést. Nem véletlenül történt ez így, a mucsfai gyerekek ugyanis Závodra járnak oviba.

László Attila, Závod polgármestere elmondta, tovább szeretnék fejleszteni óvodájukat, most kültéri játékokra pályáztak. Az is kiderült, hogy ugyanabból a forrásból, amelyből az óvoda megújult, a polgármesteri hivatalt is korszerűsítették. Ezen túl az alapegészségügyi ellátás fejlesztéséhez is kaptak TOP-os pénzt, így a két nyertes pályázattal összesen több, mint százmilliós beruházás valósulhatott meg.

A polgármester tájékoztatása szerint évtizedes problémát orvosoltak azzal, hogy négyszázhúsz folyóméternyi szilárd burkolatot építettek ki a hegyvidéki területen lévő zártkertekben, valamint kerítést is építettek. Ehhez a pályázati forrás mellett az önkormányzat is belenyúlt a zsebébe.

Az Új utca kivezető szakaszán a járdabetonozás költségeinek háromnegyedét a belügyminisztérium állta. Idén újabb BM-pályázaton indult a település, és nagyon jó hír, hogy a Petőfi utca teljes hosszának hetvenöt százalékát burkolják újra. A támogatás ebben az esetben tizenötmillió, az önrész két és félmillió forint.

László Attila arról is beszámolt, hogy a Magyar Falu Programban a Civil Ház korszerűsítésére vonatkozó beadványt első körben tartaléklistára tették. Nyert viszont az a huszonhétmilliós pályázat, amelynek révén a Dózsa és az Új utcát teljesen újraaszfaltozzák, ezen túl a Berzsenyi és a Zrínyi utcák első szakaszát. A fejlesztést tavasszal végzik el.

A Népi Építészeti Programban újul meg év végéig Závod tájháza. A rekonstrukciós munka költségének fele támogatás, a második másfél millió forintot a település állja. Ugyanebben a programban kíván egy másik védett épület, a polgármesteri hivatal homlokzatát és kovácsoltvas kerítését helyreállítani az önkormányzat. László Attila elmondta, a nyolcmillió forint értékű pályázat elbírálására várnak.

Régi szép épületből egyébként több is van a településen. Szász Gábor építész több éve dolgozik azért, hogy ezek az értékek megmaradjanak. Állítása szerint mára el lehet mondani, hogy folyamatossá vált ez a munka, amely nem egy ember érdeme, hanem egy egész csapaté. Szükség van az ingatlanok tulajdonosainak jó szándékára, eltökéltségére, és azokra is, akik a kivitelezést végzik.

Dávid Zoltán helyi vállalkozó szerint egy kis településen több lábon kell állni. Cége egyebek mellett tizenkét éve foglalkozik gépi földmunkavégzéssel, amelyhez megfelelő gépparkkal rendelkezik, de mint mondja, mindig van hova bővíteni. Závodon elsőként Dávid Zoltánt hívják, ha betont kell törni, tükröt, alapot kell készíteni, vagy gyümölcsösben kell tuskózni. És a környékről is kap megbízásokat. Állítja: neki Závod a világ közepe, és azt is, hogy az itt élők tudnak, és akarnak is dolgozni, és meglátják a lehetőségeket.

Rózsáné Nagy Magdolna a falu központjában található élelmiszerüzlet alkalmazottja. Závodon született, most Lengyelben lakik, és úgy fogalmazott, imád itt dolgozni, nagyon jó érzés, hogy mindenkit ismer. A boltban igyekeznek minden igényt kielégíteni, ami épp nincs, azt beszerzik. Sokan a nagybevásárlást is itt ejtik meg.

Visszatérve az épületekhez, homlokzatuk eredeti állapotba visszaállítása olyan fontos a faluban, hogy ez a tevékenység az értéktárba is bekerült. Farkas Mónikától, a helyi értéktár bizottság tagjától megtudtuk, 2015 decemberében állt fel a grémium, amely az érdemi munkát már szakmai segítséggel 2017-ben kezdte meg. Az első évben egyebek mellett a Forgó Fesztivál, Sebestyén András tájházba vagy pajtamúzeumba való gyűjteménye, a Fachwerk-emlékek, de még receptek is bekerültek az értékek közé. Azóta tovább bővült a helyi, de nem egy esetben országosan is egyedülálló kincsek sora. A továbbiakban pedig a lassan lakodalmas műsorrá váló sváb és székely disznóvágás, Váradi Antal munkásságát, és olyan itthon egyedi alkotások, mint Szent Notburga szobra és a závodi Kálvária-domb és annak kápolnája kerülhetnek be az értéktárba.