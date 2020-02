Többen jelmezben érkeztek a jó hangulatú estre

Megtartotta az elmúlt évet értékelő rendezvényét a tolnai Vándorló Szépkorúak Baráti Köre. Zsinka János elnök a tavalyi történéseket összegezve elmondta, hogy programokban bővelkedett 2019. Többször jártak az ország valamely’ gyógyfürdőjében, illetve részt vettek a Nótaklub rendezvényein. Hivatalosak voltak Murgára és Fácánkertre is disznóvágásra, Sióagárdon pedig farsangi bálba vártak a tagokat. A Mag-Házban Gobelin, csipke és csuhé címmel rendeztek kiállítást, amelyet Fácánkertre is elvittek. Emellett egészségnapot is tartottak, amelyen orvosok előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Részesei voltak a Városnapi programoknak, meghallgatták a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar koncertjét és anyagilag is támogatták őket, valamint a városi szemétszedésben is aktívak voltak a Vándorló Szépkorúak. Visszatérő programjuk, hogy Murgán majálisoznak, így nem volt ez másként tavaly sem. A tervek alapján ez az év hasonlóan mozgalmasnak ígérkezik a tagok számára, kirándulások, kulturális programok egyaránt szerepelnek a kínálatban.

Az évértékelés sem múlt el mulatság nélkül. Vendégül látták az X-Faktorból ismert bátaszéki Hujber Dávidot, aki dalaival szórakoztatta a vendégeket. A baráti kör tizenöt fős kórusa is fellépett, őket Pete János kísérte citerán, Schmidt Árpád pedig szavalt. Farsangi időszak révén többen jelmezt is öltöttek, volt közöttük rőzsehordó asszony, indián és Attila, a hunok fejedelme is. A vacsorához a tavalyi közös disznóvágáson készült finomságokat tálalták, az esti bálon pedig Tausz János zenélt.