Többféle ízben kínálták a puliszkát Pakson

Puliszkafesztivált rendeztek az elmúlt hétvégén Pakson, a Csengey parkban. Bándi Imre, az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének elnöke a Paksihirnok.hu-nak elmondta, a puliszka, vagy más néven a kukoricamálé az erdélyiek tradicionális étele.

A rendezvényt azért hívták életre, hogy minél szélesebb körben megismertessék ezt az egészséges, egyszerűen és gyorsan, ugyanakkor nagyon változatosan elkészíthető fogást. Ez volt a negyedik alkalom, hogy egy teljes napot szántak a puliszkának. A program résztvevői természetesen kóstolót is kaptak ebből az erdélyi jellegzetességből. Kínálták túrós, lekváros és zöldséges változatban, illetve köretként például sertés- vagy hagymatokány mellé. Sőt, a füstölt sonkás szárazbab leveshez is kiváló volt. A kilátogatók pedig nemcsak ízlelhették a kukoricamálét, hanem receptekkel is gazdagodhattak. A kínálatban pedig nemcsak puliszka, hanem Csíki sör is szerepelt, ugyancsak többféle ízesítésben.

A rendezvényt főzőshow színesítette, amelynek során Meczker Tamás séf új felfogásban készített puliszkát. Emellett különböző hagyományőrző csoportok adtak műsort, a gyerekeket pedig állatsimogató, kézműves foglalkozás és népi játszótér várta. Székely kézműves termékek közül is lehetett válogatni a rendezvény ideje alatt. Többek között fa játékokat, vesszőből font kosarakat, mézet, kürtöskalácsot, különféle sajtokat, lekvárokat és szörpöket hoztak a termelők. Este a Szaggató Zenekar tagjai népdalokat tanítottak a gyermekeknek, majd táncházat tartottak. A program László Attila koncertjével zárult.