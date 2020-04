Többfunkciós sportcsarnokot építenek meg Dunaföldváron

A koronavírus-járvány lecsengésétől és az időjárástól függ, hogy mikor kezdődhetnek a dunaföldvári sportcsarnok talajmunkái. A beruházáshoz minden adott, a létesítmény a Holler UNFC tulajdonában lesz.

Több évtizedes terv megvalósításába kezdett a Holler UNFC Dunaföldvár Egyesület: sportcsarnokot építenek a városban. A beruházásról Holler Ferenc elnök a Dunaújvárosi Hírlapnak beszélt. Elmondta, hogy a létesítményt ő álmodta meg, és sok éve vártak a lehetőségre, míg végre kedvező pályázati kiírás adódott. Azóta zajlanak az előkészítő munkálatok. A csarnok helyszínére a várostól megkapták a területet, amit ezúton is köszönnek. Mára már jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkezik az egyesület, a megvalósításhoz szükséges pénzösszeg pedig a rendelkezésre áll a számlájukon. A kiviteli terv is megvan, így kezdődhet a munka. A kitűzés után, ahogy a koronavírus és az időjárás engedi, hozzálátnak a talajmunkákhoz.

– A megújuló helyszínre olyan terveink vannak, amelyek beleillenek a városképbe. Komoly szakemberek a rangjukhoz illő terveket készítettek, és azok nyomán haladunk majd a munka során. Úgy gondolom, hogy ez egy remek sportközpont lehet itt a város közepén, az autóbusz-pályaudvar szomszédságában, ami jó lehetőséget ad az ideérkező gyerekek és szurkolók számára egyaránt – mondta Holler Ferenc.

A csarnok hatvan méter hosszú, harminckét méter széles, tizenegy méter magas lesz. Ebbe egy szabványos méretű kézilabdapályát építenek, aminek a küzdőtere hússzor negyvenméteres. A két oldalára lelátók kerülnek összesen hatszáz ülőhellyel, amit majd állóhelyekkel is kiegészítenek. – Úgy gondolom, hogy ennyi nézővel már nagyon elégedettek lehetünk – tette hozzá az elnök.

Arról is beszélt, hogy jó esetben hétszázharmincötmillió forintba fog kerülni a beruházás, és az épület a mostani utcai szinttől lényegesen lejjebb helyezkedik majd el. – Semmi értelme nem lett volna, ha hatalmas költséget és elvégzendő munkát igényelő töltésre helyezzük a csarnokot. Szeretnénk olyan helyiségeket kialakítani, ahol megfelelően tudnak felkészülni a sportolók. Hozzájuk sok öltözőt, játékvezetői öltözőket és egyéb kiszolgálóhelyiséget is terveztünk. A mai kor szellemében álmodtuk meg. A geotermikus fűtését, a napelemes energiarendszerét és a LED-es világítását is ezért választottuk. A célunk az volt, hogy a fenntartási költségeit viselni tudjuk. Előre, a jövőbe nézünk – részletezte az elnök.

Kiemelte, hogy negyven éve dédelgetett terv valósulhat meg az által, hogy szabványméretű és elegendő nézőt befogadó sportcsarnoka lesz Dunaföldvárnak. – Nap mint nap itt leszek, hogy szemmel kövessem a fejleményeket. A sportcsarnok átadásáig más nagy feladatot nem tűztem ki magam elé. Az engedély átvételétől úgy alakítottam a munkáimat, hogy már csak ide tudjak koncentrálni. Úgy érzem, hogy ezt a munkát éjjel és nappal nyomon kell követni – mondta Holler Ferenc.

Hozzátette, hogy nagyon sok vállalkozóval kellett egyeztetniük, ezért több átadási dátum is elhangzott. Az, hogy mikor tudják átadni a létesítményt, az a járvány lecsengésétől is függ, megszűnésével sokkal hatékonyabban folyhat a munka. – Felállítottunk egy ütemtervet, de egyrészt a mai világban minden előfordulhat, másrészt én még olyan építkezést nem láttam, ahol normál esetben is minden a tervek szerint zajlott volna. A feladatunk elvégzéséhez minden a rendelkezésünkre áll. Reméljük, hogy jó egészségben el tudjuk végezni. Ezt kívánjuk mindenki másnak is a világon, hogy minél előbb így térhessenek vissza a munkájukhoz és a megkedvelt régi életükhöz. Biztos, hogy még sok egyeztetés áll előttünk, ahogy az is, hogy lesznek még ez ügyben gondterhelt napjaim, de mivel a cél nemes, nem állíthatnak meg – hangsúlyozta az elnök.

Mint mondta, a város körzetében található településeken nincs igazi méretes sportcsarnok, ezáltal azokon a helyeken is beszűkül a sportolási lehetőség, főként labdarúgásra van mód. Az új létesítményben kézi-, kosár- és röplabdaoktatás, illetve további termekben fitnesz is lehetővé válik. – A környező falvakból a város iskoláiba járó diákok a mieinkkel együtt a tanítás után azonnal ide, az edzések helyszínére jöhetnek. A tréningek végeztével pedig majd az autóbuszjáratokkal térhetnek haza, amivel a szüleiket tudják tehermentesíteni, hiszen nem kell nekik velük az edzésekre beutazniuk – emelte ki Holler Ferenc.

Szép eredményeket érnek el fiataljaik A Holler UNFC 2007-ben alakult, kötelékükben labdarúgó- és kézilabda-szakosztály működik, amelynek női és férficsapata is van. – A hozzánk igazolt háromszáz gyerekkel sok edzőnk foglalkozik. A fiataloknál szép eredményeket értünk el, pedig náluk még nem az eredmény a legfontosabb, hiszen ott elsősorban a képzésükre helyezzük a hangsúlyt. Az eredmények pedig szerencsés esetben a tizenhetedik évük betöltése után jelentkeznek – mondta Holler Ferenc elnök. Arról is beszélt, hogy a labdarúgó-sporttelep és a pálya átvételekor sem volt könnyű dolguk. Homokos, köves volt a terület, a körülmények nem feleltek meg a kor követelményeinek. – Eltelt egy-két év, és most már nyugodtan meg merjük mutatni mindenkinek azt a nagyon jelentős, pozitív változást, aminek a nyomán jó szívvel fogadhatjuk a sportoló fiatalokat és a közönséget – tette hozzá.

Borítókép: Holler Ferenc (balról) a leendő sportcsarnok helyszínénél a kitűzést végző Brackó Péterrel