Tolmáccsal tárgyalni épp olyan, mint ablaküvegen át csókolózni

Még 78 évesen is tanul, tanít, nemzetközi találkozókat, európai kistelepülési piknikeket szervez dr. Balogh Béla. És utazik. Nem a szomszédba. Most éppen Vlagyivosztokba készül. Aktív pályája során főleg mikroelektronikával foglalkozott, abból is doktorált, de tartalmas életébe belefért egy ciklusnyi felsőnyéki polgármesterkedés is. Ott a kultúrházat újította fel, 150 önkéntessel.

Hány idegen nyelven beszél? – Angolul, németül, oroszul, horvátul, és most tanulok olaszul – mondja dr. Balogh Béla. – A mindig tanuló emberek közé tartozom. Kitüntetéses diplomát szereztem Kijevben, ami akkor még a Szovjetunió része volt, tehát orosz nyelven folyt az oktatás. S aztán, mikroelektronikai cégek vezetőjeként sokat tárgyaltam külföldön, tolmács nélkül. Tolmáccsal tárgyalni szerintem olyan, mint ablaküvegen át csókolózni. Nem az igazi. – Mással is foglalkozott, nemcsak mikroelektronikával? – A kutatás-fejlesztés területén mozogtam, de vezetőképzőket is végeztem Genfben, Londonban és az USA-ban. Kommunikációt, motivációt, időmenedzsmentet, stresszmenedzsmentet, nemzetközi marketinget, humánpolitikát tanultam, majd tanítottam, itthon és külföldön: Svájcban, Franciaországban, Oroszországban. Kommunikációt, motivációt, időmenedzsmentet, stresszmenedzsmentet, nemzetközi marketinget, humánpolitikát tanultam, majd tanítottam, itthon és külföldön: Svájcban, Franciaországban, Oroszországban. – És mindeközben milyen szerepet játszott az életében ez a kis, ezer lelkes falu, Felsőnyék? – Otthonomnak tekintem. Bár csak a gyerekkorom egy része köt oda, nem ott születtem, és hamar elkerültem a továbbtanulás miatt, de máig visszajárok, fenntartom a szüleim házát, miközben Budapesten élek. Olyannyira felsőnyéki vagyok, hogy egy cikluson át, 2010-től a falu polgármesterének is megválasztottak. Három jelölt közül a szavazatok több mint nyolcvan százalékát én kaptam. – Miket sikerült megvalósítania faluvezetőként? – A leglátványosabb munka a kultúrház felújítása volt, önerőből. Hívtam valakit, hogy segítsen, s megkérdezte: „ketten leszünk Béla?”. Aztán kellemes meglepetés ért, ma is beleborzongok, ha rá gondolok, 150-en jöttek el. Ingyen dolgozott mindenki, az építőanyag-kereskedő, Csepregi Ferenc pedig jelentős engedményt adott, így támogatva erőfeszítéseinket. A jó ügyért hajlandóak összefogni az emberek. – A következő választáson nem indult? – Nem, mert már más foglalkoztatott: a nemzetközi pályázatok, az uniós, kistelepülési piknikek szervezése. Főleg a 2003-as nyugdíjazásom után kezdtem ilyen projekteket tető alá hozni. Most volt a tizenkettedik a hét végén, Horvátországban, Légrádon, 15 országból, a helyieken kívül mintegy kétszáz külföldi résztvevővel. A legelsőt és a harmadikat Felsőnyéken rendeztük. Van ilyenkor néhány előadás és vita Európa jelenéről, jövőjéről, az egységről, a demokráciáról, és vannak kulturális programok. A másik, szintén EU-s támogatású munka, melyben 6-8 országból vesznek részt, főleg pedagógusok: különleges tankönyveket dolgozunk ki angolul, és az azokhoz tartozó oktatási segédanyagokat. Olyan témakörökben, mint szociális kompetencia a mai világban, vagy vállalkozói kompetencia a digitális korban. – Hogy érzi magát a digitális korban? Mint a mikroelektronika egyik legismertebb egykori szakembere, mennyire követi a mai technikai fejlődést? – Figyelem és követem a fejlődést, de ez, korom miatt már nem jelent lépéstartást. Egyre többször kérem a gyerekeim, unokáim segítségét a tévécsatornák beállításához, vagy az okoseszközök használatához. Nem akarok már mindenhez érteni. Viszont eljutni sok helyre szeretnék még. – Például? – Most Vlagyivosztokba készülök, augusztus 28-án indulok. Moszkváig repülővel, onnan a Transzszibériai Expresszel, de még továbbmegyek Magadanba, megnézni a Gulag legszörnyűbb kényszermunkatáborát. – Azért járt ugye ennél szívderítőbb helyeken is? – Persze. Gyakorlatilag hatvan éve úton vagyok. Járom a világot. Szeretnék még az idén szétnézni Galileában, Jézus nyomát követve. Korábban eljutottam Peruba a Machu Picchuhoz, megtettem egy 150 kilométeres szakaszt az El Caminon, és voltam a Görögországhoz tartozó, de közigazgatásilag önálló, Athos nevű kolostorköztársaságban. Húsz kolostor, 1700 szerzetessel. Zarándokokat három napra engednek be, csak férfiakat, külföldiekből naponta általában tízet. Többnyire éveket kell várni, hogy sorra kerüljön valaki. Nagy élmény volt részt venni a mindennapi életükben, a hajnali fél hármas szertartástól a késő esti étkezésig. De megfordultam olyan helyen is, ahol éjjel is nappal volt. Amikor Finnországban a le nem nyugvó nap éjjel egykor besüt a szálloda ablakán, az feledhetetlen élmény. Szakmai pályafutását a Tungsramnál kezdte Dr. Balogh Béla 1943-ban született Újpesten. Felsőnyéken nőtt fel, 6–14 éves koráig lakott ott, aztán tanulmányait folytatva elkerült: középiskolai érettségit Budapesten, egyetemi diplomát Kijevben szerzett, mikroelektronika szakon, 1967-ben. (Magyarországon villamosmérnökként honosították.) A műegyetemen doktorált, szintén mikroelektronikából, a félvezetőkkel kapcsolatos kutatásait publikálva. Szakmai pályafutását a Tungsramnál kezdte, ahol 1967–1984-ig dolgozott. Utána a Mikroelektronikai Vállalat vezérigazgatója lett, 1990-ig. Négy évet Bécsben töltött, mint szaktanácsadó, majd az Intermos Rt. elnök-vezérigazgatójaként folytatta pályáját 1996-ig. Egy ideig vezetőképzéssel foglalkozott, saját céget alapítva, aztán a Vishay Hungary Kft. vezérigazgatójaként tevékenykedett. Onnan ment nyugdíjba 2003-ban. Sokat utazik, egyebek mellett kistelepülések európai találkozóit szervezi. Két házasságból született három gyereket nevelt fel, s már van öt unokája, három dédunokája.