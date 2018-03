Mézeskalács huszárok, Petőfi portré

A gyerekekhez is igyekeztek közelebb hozni a nemzeti ünnepet Tolnán.

Új elképzelések mentén rendezték az idei március 15-i ünnepséget Tolnán. A rendezők igyekeztek minél szélesebb kört bevonni az ünneplésbe, e körön belül is elsősorban a gyerekekhez próbálták meg közelebb hozni a nemzeti ünnepet. Az ötlet bevált, és elképzelhető, hogy a jövőben is hasonló jellegű programokat rendeznek a városban március 15-én.

Az idei program új eleme volt, hogy már a Szent István téri koszorúzásra is sok iskolást invitáltak, akik közül többen az ünnepi felvonuláson és az ünnepi műsoron is részt vettek. Ezután pedig gyerekprogramok szerepeltek a kínálatban, nagyon sokan éltek is a lehetőséggel. A MAG-Házban nagy volt a nyüzsgés, kézműves elfoglaltságok várták a kicsiket. Lehetett mézeskalács huszárt díszíteni, huszárcsákót, vagy pártát készíteni, volt arcfestés, hajfonat készítés is. A Lovardában Toma és csapata történelmi játékait lehetett kipróbálni.

A forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a Tolnai Kulturális Központ rajzpályázatot hirdetett, amelynek témája a szabadságharc eseményei, illetve a történelmi alakok voltak. A felhívásra 121 alkotás érkezett, a műveket Kiss Józsefné és Straubinger Ferenc helyi pedagógusok bírálták el. Az alkotásokból a MAG-Házban nyílt kiállítás, ami április 6-ig látható.

Az 1. helyet Hegedűs Dominikának (Wosinsky iskola, 8. osztály) ítélte a zsűri. 2. lett Petróczi Nikolett (Széchenyi, 4. o. ), 3. Nagy Andrea (Szent Mór katolikus iskola, 4. o.). Különdíjat kapott Lakatos Kíra (Szent Mór, 5. o.), Orsós Eugénia (mözsi I. István iskola, 2. o.), Hermann Gréta (Széchenyi, 3. o.) és Kadlót Blanka (Maglód).