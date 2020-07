Tolna megye a válságban is jól teljesít, számíthat a kormányra

Tolna megyében ezernégyszáz munkahely megtartását segíti elő a kormány versenyképesség-növelő programja. A tizenegy nyertes cég összesen 5,3 milliárd forintnyi beruházást hajt végre. Mindezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondta el szerkesztőségünkben kedden a lapunknak adott interjúban, melyből az is kiderült, hogy még figyeli a kosárlabdával kapcsolatos híreket.

– Miniszter úr, emlékszik, mikor és milyen minőségben járt legutóbb Szekszárdon?

– Gondolkodnom kell, de talán még 2007-2008 tájékán lehetett, a Győr női kosárlabda-csapatával jártam itt – válaszolta Szijjártó Péter.

– Valóban. Utánanéztem, 2008-ban a Győr U20-as együttesének a kispadján ült edzőként a szekszárdi sportcsarnokban, s Ön volt a klub elnöke is. Már akkor ismert politikus volt a Fidesz kommunikációs igazgatójaként. Emlékszik arra a meccsre?

– Igen, persze! Miután van középfokú edzői oklevelem, néhány mérkőzés erejéig beugrottam segíteni a junior és az U20-as csapatnak. Sajnos nem nyertünk, s végül én sem léptem tovább az edzői pályán.

– Esetleg emlékszik, hogy ki ült a KSC kispadján?

– Hát persze! Szabó Noémi. Kevés női szakvezető volt az NB I-es kluboknál. Balogh Judit képviseli az állandóságot a BEAC-nál, az előző szezonban lett vezetőedző Horváth Zsófia Zalaegerszegen, Magyar Bianka a TFSE-MTK-nál, illetve nagy örömömre nálunk, Győrben is hölgy lesz a tréner a következő idényben Iványi Dalma személyében.

– Ezek szerint nem távolodott el a kosárlabdától?

– Személyesen már nem tudok ott lenni meccseken, de az eredményeket, a közvetítéséket időnként megnézem. Megmaradt az érzelmi kötődés, hiszen én alapítottam a győri egyesületet. Büszke voltam, amikor 2012-ben megnyerték a bajnokságot a Sopron ellen. A szekszárdiak is joggal lehetnek büszkék a bajnoki ezüstjeikre és a két évvel ezelőtti Magyar Kupa-győzelemre.

– Most egy országjáró turné egyik állomásaként érkezett megyénkbe. Miért járja körbe hazánkat?

– A magyar kormány számára korán világossá vált, hogy a világot sújtó koronavírus-járvány miatt „nemcsak” egészségügyi, hanem gazdasági kihívásokkal is szembe kell nézni. Az is világos volt, hogy a magyar gazdaság a magyar emberek munkájára alapozva lehet újra sikeres. Ahhoz, hogy a magyar emberek dolgozhassanak, munkahelyekre van szükség, ezért a helyes gazdaságpolitika az, hogy minél több munkahelyet megvédjünk, minél többet hozzunk létre, ezért indítottunk egy versenyképesség-növelési támogatási programot a magyarországi vállalatok számára. Nyolcszázhat kötelezte el magát a beruházások végrehajtása mellett 377 milliárd forint értékben, amelyhez 169 milliárd forintnyi támogatást biztosít az állam, így összesen 143.618 munkahelyet tudunk megvédeni. Körbejárom a megyéket, hogy az érintett, győztes pályázatot benyújtó vállalatok vezetőivel találkozhassak. Segítjük őket az elkövetkezendő időszakban is, és kifejezzük a nagyrabecsülésünket feléjük. Mert az egész magyar nemzet hálás lehet azoknak a cégeknek, akik a nehéz helyzetben nem elbocsátanak, hanem megvédik a náluk dolgozó emberek munkahelyeit, ezáltal a családok életének kiszámíthatóságát.

– Tolna megyében milyen mértékű kormányzati támogatásra számíthatnak a gazdaság szereplői?

– Itt tizenegy vállalat kötelezte el magát, amelyek összesen 5,3 milliárd forintnyi beruházást hajtanak végre, ehhez 2,6 milliárd forintnyi támogatást kapnak. Ezáltal 1400 munkahelyet védünk meg itt. A Tolna megyeiek mindig is jól teljesítettek az egy főre jutó GDP tekintetében, annak ellenére, hogy a második legkisebb lélekszámmal bír a megye, a kilencedik helyen áll a GDP-rangsorban. Mindig számíthattunk a Tolna megyei emberekre, és ők is a kormányra.

– Feltennék még egy kvízkérdést: ki az a volt munkatársa, aki nemrégiben megkapta a Pro Urbe-Szekszárd Emlékplakettet, és több éven át az egyik nagy afrikai országban volt nagykövet?

– Húha, nem jut eszembe így elsőre! Hol volt nagykövet?

– Nigériában.

– Akkor Ternák Gábor. Jó nagykövetem volt. Nigéria nem könnyű terep, ahogyan egész Afrika. Különös odaadást, figyelmet és elkötelezettséget követel meg az ott tevékenykedő diplomatáinktól, és ő sikeresen helytállt, jól építette a magyar–nigériai kapcsolatokat. De úgy tudtam, ő Pécshez kötődik.

– Igen, most már ismét oda. De 1983-tól 1996-ig a Balassa-kórház infektológus főorvosa volt, s közben, 1990–94 között Szekszárd országgyűlési képviselője MDF színekben. A professzor egy áprilisi interjúban úgy tippelte, nem biztos, hogy lesz második hulláma a koronavírus-járványnak. Ön mit gondol? Mennyire rázná meg az a világ és Magyarország gazdaságát?

– Nem tudjuk, valójában mit is jelent egy második hullám, és még azt sem, hogy az elsőnek vége van-e. Akkor cselekszünk felelősségteljesen, ha felkészülünk a legrosszabb forgatókönyvre. Magyarországon az egészségügyi védekezés első szakaszát kifejezetten sikeresen zártuk le. Ezért tudunk most koncentrálni a gazdasági kérdésekre. S hogy ne érjen minket negatív meglepetés, arra van szükség, hogy az egészségügyi ellátórendszer kapacitását folyamatosan növeljük, rendelkezésünkre álljanak a védekezéshez szükséges eszközök, amikből hatalmas hiány volt egész Európában, és ne engedjük a vírus behurcolását. Mert miközben hazánk és a szomszédos országok jól teljesítettek, a világ más pontjain, de sajnos Európán belül is több olyan hely van, ahol egyre rosszabb a helyzet. Hogy meg tudjuk védeni az eddigi erőfeszítéseink eredményeit, bizonyos intézkedéseket be kellett vezetnünk a határainkon, mert ha ezeket nem tesszük meg, azzal a veszéllyel fenyegetne, hogy a magyar lakosságnak és a hazai gazdaságnak is újra szembe kéne néznie korlátozásokkal. Ezt még egyszer nehezen tudnánk elviselni. Ezért fontos, hogy kívül tartsuk a vírust az országból.

– Mi lesz a több ezer külföldi egyetemi hallgatóval, akik közül sokan a Pécsi Tudományegyetemen tanulnak, és többen fejlődő országokból érkeznének vissza ősszel?

– Az országokat három kategóriába soroltuk: zöldbe, sárgába és pirosba. Bizony van sok olyan hallgató, akik sárga vagy piros országból származó ösztöndíjasok. Szeretném leszögezni, hogy az ösztöndíjprogramok sikeresek, hosszútávon jelentenek Magyarország számára előnyt, hiszen azok a hallgatók, akik itt tanulnak, elviszik magukkal Magyarország jó hírnevét, segítenek a kapcsolatok fejlesztésében, mert minden jó gazdasági és politikai kapcsolat az emberek közötti kapcsolatokra épül. Tehát az ösztöndíjprogramok folytatása alapvető érdekünk. Az egyetemeknek fel kell készülniük, és úgy látom, hogy fel is készültek arra, hogy a fizikai távolléttel párhuzamosan a beiratkozást, illetve a távoktatást meg tudják kezdeni. Emellett pedig van egy szabály, hogy aki Magyarországon tanul, az külön engedéllyel beutazhat. Ha megkapja a hallgató ezt, átesik egy orvosi vizsgálaton, le kell töltenie a karantén időszakot, és utána megjelenhet személyesen az egyetemen. Fontos a kellő elővigyázatosság ezen a területen is!

– Tolna megye gazdaságát jelentősen erősíti a Paksi Atomerőmű. Nem lesz akadálya az új blokkok építésének?

– Nem lesz ennek semmi akadálya. Magyarországnak alapvető érdeke a nukleáris energia arányának növelése a nemzeti energia mixben. Most is negyven százalék fölött van már, s szeretnénk ezt nagyjából hetven közelébe felvinni, mert a nukleáris energia tiszta, biztonságos és olcsó. Ráadásul nélküle a klímacélokat sem lehet betartani, elérni, így Magyarországnak alapvető érdeke az új blokkok megépítése. Kifejezetten jó szerződést kötöttünk az oroszokkal, ez egy nemzetközi projekté vált, hiszen az orosz fővállalkozó amerikai, német, francia alvállalkozókat alkalmaz. Mondhatnám azt is, hogy a paksi atomerőmű bővítése egy kelet-nyugati gazdasági együttműködésnek ad platformot, amire büszkék lehetünk. A létesítési engedély kérelmet a Paks II. Zrt. benyújtotta határidőre az Országos Atomenergia Hivatalnak, s így remélhetőleg bő egy év múlva át tudunk lépni a valódi építkezési munkák fázisába.

– Az új blokkok üzembe helyezése milyen hatással lehet a magyar gazdaságra?

– Jelentős hatással. Az elmúlt években Magyarország mindig megdöntötte az addigi beruházási rekordot. A beruházó nagy cégek négy fő szempontot mérlegelnek. A politikai stabilitást, amiben nincsen Európában párunk. Az adórendszert: Magyarországon van a legalacsonyabb egy kulcsos társasági adó és személyi jövedelemadó. Figyelik az infrastrukturális és a munkaerőpiaci körülményeket, a tevékenységük költség oldalát. A termelési költségek közül az egyik legjelentősebb mindig a villamos energia ára. Hazánk ipari kibocsátásának harminc százaléka az autóiparból származik, amely kifejezetten magas energia igénnyel működik, tehát ezért is fontos az új blokkok megépítése, hogy legyen mindig hazai előállítású villamos energiánk elérhető áron. Nem véletlen, hogy Magyarországon épül jelenleg a világ legnagyobb elektromos akkumulátor gyára Gödön a Samsung jóvoltából.

– Paks tehát jelentős fejlődés előtt áll. De mi lehet az útja a megyeszékhelynek, ahol az Éljen Szekszárd! nevű, balliberális politikusokból álló oldal került többségbe a háttérben Hadházy Ákossal, Harangozó Tamással?

– Óriási szerencse, hogy Szekszárdnak Horváth István személyében van egy nagyon erős kormánypárti parlamenti képviselője, aki sok mindent ki tud járni a térségnek, mert ha az ön által említett rombolókra hagyatkoznánk, vagy hagyatkoznának a szekszárdiak, akkor itt sok fű nem nőne. Bízom benne, hogy a képviselő és Ács Rezső polgármester közösen meg tudja valósítani a terveket, amelyek Szekszárd további fejlődéséhez szükségesek. Istvánnal személyesen is együttműködöm abban, hogy minél több beruházás Szekszárdra jöjjön. Az elmúlt évek strukturális fejlesztései megágyaztak a város fejlődésének. Most az a lényeg, hogy a rombolóknak ne adjunk lehetőséget, hogy az eddigi eredményeket és az emberek erőfeszítéseit semmissé tegyék. Az látszik, hogy minden létező baloldali és szélsőjobboldali szervezet összefogott a kormánnyal szemben egy „minél rosszabb, annál jobb” alapon, de a magyar emberek az ország fejlesztését, nem pedig a rombolását akarják látni.

– Az útjai során miként védekezik a koronavírus ellen? Gyakran végeznek el Önön tesztet?

– Szoktak tesztelni, mert bizonyos országokba a beutazás csak negatív eredménnyel lehetséges. Eddig talán hétszer teszteltek, mindig negatív eredménnyel. Az útjaim során ha nem muszáj, akkor a kézfogást kerüljük, ha sor kerül rá, kezet mosunk, fertőtlenítünk. Ahol lehet, betartjuk a távolságra vonatkozó előírásokat, és kerüljük az olyan helyeket, ahol kevésbé ellenőrzöttek a körülmények.

– Hova vezet a napokban az útja?

– Csütörtökön Üzbegisztánba, pénteken Azerbajdzsánba látogatok. Jövő héten Győrben folytatjuk az országjárást. Majd Balmazújvárosba és Bajára szeretnék eljutni a következő hetekben, hogy az ottani vállalatok számára is közvetítsem a kormány nagyrabecsülését.