Tolna megye még nem turistaparadicsom

Tolna megye kereskedelmi szálláshelyeit 2018 első félévében 40 ezer vendég összesen 91 ezer vendégéjszakára vette igénybe. A vendégek száma 3,4, a vendégéjszakáké 8,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. A vendégszám növekedése elmaradt az országostól, míg a vendégéjszakáké meghaladta azt. A vendégéjszakák több mint kétharmadát kitevő szállodákban 5,3 százalékkal nőtt a forgalom.

A vendégek 89 százalékát adó belföldiek 4,0 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken. A külföldiek vendégéjszakái ennél nagyobb mértékben, közel 40 százalékkal emelkedtek.

A diagramon szereplő rövidítések

Budapest (BP), Bács-Kiskun (BÁ), Baranya (BA), Békés (BÉ), Borsod-Abaúj-Zemplén (BO), Csongrád (CS), Fejér (FE), Győr-Moson-Sopron (GY), Hajdú-Bihar (HA), Heves (HE), Jász-Nagykun-Szolnok (JÁ), Komárom-Esztergom (KO), Nógrád (NÓ), Pest (PE), Somogy (SO), Szabolcs-Szatmár-Bereg (SZ), Tolna (TO), Vas (VA), Veszprém (VE), Zala (ZA)