Tolna megye vállalkozók is kaptak elismerést a VOSZ-tól

A harmincéves fennállását ünneplő Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) huszadik alkalommal rendezte meg a Vállalkozók Napját. Az eseményen Tolna megyei cégvezetők is vehettek át elismeréseket.

Tolnay Tibor, a VOSZ elnöke ünnepi beszédében kifejtette: a magyar gazdaság jó helyzetben van, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint a harmadik negyedéves GDP-adat, amely 5,2 százalékos volt. Az különösen jó fejlemény, hogy az egyes iparágak önmagukban is növekedni tudtak. Az egyik legfontosabb eredmény ezen a téren a beruházások növekedése, amelynek mértéke mintegy 20 százalékkal nőtt.

Örvendetesnek nevezte beszédében az elnök a foglalkoztatás bővülését is, amelynél külön kitért a bérek növekedésére. A lakossági fogyasztás, mint a növekedés egyik hajtóereje, elválaszthatatlan a jövedelmek növekedésétől. Éppen ezért jó, hogy a minimálbér 24, a garantált bérminimum pedig mintegy 40 százalékkal emelkedett két év alatt. A bérek kapcsán megjegyezte: sajnálatos, hogy a szakszervezetekkel való egyeztetéseken nem született bérmegállapodás, a jövő évi emelés mértékéről így a kormány dönt majd.

A vállalkozások számára az egyik legfontosabb kérdés a közterhek mértéke, amelynek területén szintén volt előrelépés, de az Európai Unióban Magyarország még mindig az ötödik helyen áll az adók mértékében. „Ezen lenne még mit faragni” – jegyezte meg.

Tolnay Tibor végül az állammal való partnerség fontosságát hangsúlyozta, kijelentette: a modernizáció csak a vállalkozások és az állam szoros együttműködésével lehet sikeres.

A hagyományoknak megfelelően az ünnepségen kitüntetések átadására is sor került. A VOSZ megyei tagszervezetei, illetve további érdekvédelmi szervezetek előterjesztése alapján 64-en részesültek az Év Vállalkozója Díj kitüntetésben, köztük Tolna megyéből Feil József, a Beanett Munkaruházati Bt., Csillag Sándor, a Hostunit Szolgáltató Kft., dr. Túriné Szalai Mária, a Túri Állatkórház Szolgáltató Kft. és dr. Beréti Zsolt, a Niklós Tejtermék Depo Kft. vezetője.

Jó a magyar gazdaság külföldi megítélése

Növekszik 2013 óta a magyar gazdaság, amelynek bővülési üteme mára meghaladja az Európai Unió növekedésének mértékét – mondta el a rendezvényen Varga Mihály. A pénzügyminiszter szerint mindez megadja a reményt arra, hogy – amint a rendszerváltozáskor sokan hitték – Magyarország felzárkózik a nyugati gazdaságokhoz. „Abban bízunk, hogy a gazdasági növekedés éves szinten 4 százalék felett maradhat a következő években is” – tette hozzá.

Mint elmondta, a magyar gazdaság megítélése jó, a külföldi vállalkozások és a hitelminősítők egyaránt elismerik a stabil, támogató környezet eredményeit. Ennek eredményeképp a magyar államadósság finanszírozása is könnyebb és olcsóbb. A javuló környezet megadta a lehetőséget arra is, hogy a közterhek csökkenjenek, amelytől nem független, hogy a foglalkoztatás is jelentősen bővült. „2010-ben sokan kételkedve fogadták, hogy lehet-e egymillió új munkahelyet teremteni a magyar gazdaságban. Ma 800 ezerrel több van, mint akkor, és egyes területeken már munkaerőhiány mutatkozik.”

A beruházásokat illetően a pénzügyminiszter a diverzifikáció fontosságát hangsúlyozta. Mint elmondta, az a cél, hogy a magyar gazdaság elmozduljon a járműipari dominanciától.

/Borítóképünkön: Dr. Túriné Szalai Mária/

