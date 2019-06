Tolna megyében rendezték meg az Év Erdésze versenyt

Az Év Erdésze verseny országos döntőjét rendezték a héten Tolna megyében. Egyes versenyszámoknak Tamási adott otthont, de a munka dandárját Lengyel-Annafürdőn kellett elvégezniük az indulóknak.

A verseny mindig élmény, de nem egyszerű, mondja egy fiatalember, aki tavaly versenyzőként, most pedig segítőként vesz részt az Év Erdésze megmérettetésen. Az első, akivel találkozunk Lengyel-Annafürdőn, Hegyi Péter (borítóképünkön), aki Petőházáról érkezett. Mint megtudjuk, túl van már a teszten, a felismerésen, amelyen sok más mellett téli hajtást, fakockát, kártevőt is be kellett azonosítaniuk a versenyzőknek, és épp a következő állomás felé tart. Itt úgynevezett sarangot, illetve rönköt kell mérni, azaz ki kell számolni egymásra rakott, valamint két további tönk köbtartalmát, és a fafajt is meg kell határozni.

Molnár András, aki ennél az állomásnál versenybíró, elmondja, hogy nagyjából a verseny felénél tartanak, és eddig ha nem is feltétlenül tökéletesen, de jó eredménnyel oldották meg az indulók ezt a feladatot. Mint kiderül, az erdészek életében ez napi rutin. Duska József, aki szintén a versenyzőket felügyeli, megerősíti ezt, és egy viccel teszi még érthetőbbé az erdészek erdőben betöltött szerepét és felelősségüket. Eszerint a háborúban jöttek az oroszok, és kizavarták a németeket az erdőből, majd jöttek a németek, és kizavarták az oroszokat az erdőből, végül pedig jött az erdész, aki mindenkit kizavart az erdőből. Félretéve a tréfát, Duska József azt is elmondja, hogy az erdész nem ritkán milliós tételért felel.

Az állomástól nem messze szintén elkél a számtantudás, és a jó szemmérték. Becsléssel kell meghatározni egy szép szál vörösfenyő magasságát, és ez alapján itt is köbtartalmat kell számolni.

Az Év Erdésze versenyt a Gyulaj Zrt. rendezte, és mint azt Horváth Csaba szervezőtől, a Hőgyészi Erdészet műszaki vezetőjétől megtudjuk, a huszonkét állami erdőgazdaság, néhány magáncég versenyzői és három erdélyi induló mérkőzik a címért. Tavaly Gyulán volt, jövőre várhatóan Kecskeméten tartják a versenyt. Gyakorlati feladatból összesen tízet kellett megoldaniuk a versenyzőknek. A megmérettetés már szerdán elkezdődött Tamásiban a lövészverseny-számokkal.

Országos vándorgyűlést is tartottak

Horváth Csaba elmondta, hogy az utóbbi években a verseny helyszíne megegyezik az Országos Erdészeti Egyesület Vándorgyűlésének helyével, amely rendezvényt idén a Gyulaj Zrt.-vel közösen szervezték. A gyűlés és a verseny egymástól egyébként elkülönülő rendezvények. A szervezés, mint megtudtuk, nagy és szép feladat.

A gyűlés a szervezet legnagyobb éves összejövetele, a Kárpát-medencei erdészek legfontosabb találkozója. Szakmai terepi programokból és ünnepi közgyűlésből áll, amely egyben az egyesületi kitüntetések átadásának színtere. Most pénteken és szombaton a százötvenedik Vándorgyűlést szervezte az egyesület Tolna megyében, a lengyeli Apponyi kastélyparkban.