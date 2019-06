Tolna megyében sem lesz hiány programokban

Az idei nyár sem szűkölködik programokban. Országszerte hatalmas a fesztiválkínálat, a legnagyobbak mellett, mint a VOLT, a Sziget vagy a Balaton Sound, a kisebb, lokálisabb rendezvények is sok élményt ígérnek. Nincs ez másként Tolna megyében sem. Ezekből gyűjtöttünk össze egy csokorra valót.

Nemzetközi Gastroblues Fesztivál, Paks, 2019. július 1 – 7.

Ötven éve volt a legendás woodstocki fesztivál, ez a kerek évforduló határozza meg idén a paksi Gastroblues fesztivál hangulatát. Öt színpadon ötven koncerttel várják a blues-, a jazz- és a rockbarátokat. Ismét színpadra lép a Magyar Atom zenekar, amelynek koncertjét pont huszonöt éve rögzítették Pakson. A nagy nevek között említhető még az amerikai Eric Gales, a visszatérő Deák Bill Blues Band, a Little G. Weevil Band, illetve az Ivan & The Parazol. De Angliából érkezik két olyan fellépő, akik Woodstockban is közönség elé álltak, a Ten Years After és a Miller Anderson Band. Napijegy árak: 6990-8990 forint, bérlet árak: 14990-16990 forint.

Keszeg Fesztivál, Báta, 2019. július 6.

Nagy népszerűségnek örvend Báta egyik legnagyobb rendezvénye, a Keszeg Fesztivál. A nap egyik legjelentősebb eseménye most is várhatóan a látványos keszegpucoló- és sütő verseny lesz, melyen nagy tapasztalatú halfőzők és segítőik varázsolnak házias ízeket a bográcsokba. Amíg a sütés, kóstolgatás tart, a vendégeknek, a családoknak is lesz program bőven. Egész napos játszóház, focikupa, folklór programok, gyerekműsorok, zenés produkciók, koncertek, kézműves kirakodóvásár garantálja a jó hangulatot.

Dombori Nyári Fesztivál, Fadd-Dombori, 2019. július 6-7.

Ebben az évben is mindenkit vár a Dombori Nyári Fesztivál, amely számtalan élményt kínál minden korosztálynak koncertekkel és változatos programokkal. A színpadon elsősorban Tolna megyei együttesek mutatkoznak majd be, többek között a Pagony zenekar is. A fesztivál mindkét estéjén utcabálba várják a táncos kedvűeket, napközben pedig gyermekprogramok sokasága – kézműves foglalkozások, játszósarok, gokart, habparti –, egészséggel kapcsolatos programok, sport- és táncbemutatók gondoskodnak majd a résztvevők szórakoztatásáról.

Györköny Funky Party, 2019. július 20.

Július 20-án ismét összefog a falu apraja-nagyja, hogy átadják magukat a szó szerint habos élvezeteknek. Lesznek a szokásos bohókás sorversenyeken és az elengedhetetlen habpartyn, szalmabála medencén kívül finom fánkok és hűsítő koktélok, no meg persze hozzájuk illő muzsika. (gyorkony.hu)

Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál, Bonyhád, 2019. augusztus 2 – 4.

A hagyományőrző csoportok 1990 óta találkoznak a fesztivál keretében, amelyet Magyarország mellett Romániában, Ukrajnában és Lengyelországban rendeznek meg. A rendezvényhez Bonyhád 1997-ben csatlakozott. A programsorozat a Keleti-Kárpátok, valamint a Dnyeszter középső szakasza által határolt tájegység, a bukovinai székelyek kulturális sokszínűségét hivatott bemutatni. A Bonyhádon három napig tartó rendezvény jól bevált programja szerint általában a táncos-dalos utcai felvonulás jelenteti a fesztivál fénypontját, melyre szombaton kerül sor.

Tarka Marhafesztivál, Bonyhád, 2019. augusztus 9 – 10.

Idén is remek programnak ígérkezik a Tarka Marhafesztivál. Bonyhádon a szó szoros értelmében egy valódi tarka hétvégére készülnek. Marhahúsból készült ételek főzőversenyére lehet nevezni, gulyást és nyárson sült ökröt lehet kóstolni. A kétnapos fesztiválon nem lesz hiány színpadi és családi programokból sem. Pénteken az Edda ad nagykoncertet, szombaton pedig a Magna Cum Laude csinál majd várhatóan remek hangulatot.

Szent István Nap, Szekszárd, 2019. augusztus 20.

Megyeszerte ünnepi programokkal emlékeznek meg államalapítónkról, Szekszárdon is egész napos programsorral készülnek augusztus 20-ra. Az ünnepi szentmisét és kenyérszentelést követően játszóházba várják a gyerekeket, majd felvonulás és térzene színesíti a programot. Este Best of Geszti koncert lesz, felcsendülnek a Rapülők, a Jazz+Az legnépszerűbb slágerei. Várhatóan nagy buli kerekedik majd, amire a „koronát” a tűzijáték teszi fel.

Szekszárd Város Napja, 2019. augusztus 24-25.

Már a nyár végén kínálkozik ígéretes programnak Szekszárd Város Napja, amely tulajdonképpen két napot takar. Változatos kulturális programokkal, helyi és vendég együttesek fellépésével, helyismereti vetélkedővel, gyermekműsorokkal, habpartival várják az érdeklődőket. Lesz Pápai Joci és Supernem koncert, valamint diszklóban is lehet mulatni.