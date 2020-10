Tolna megyéből érkezett a javaslat

Határozati javaslatot nyújtott be a Parlamentben Horváth István országgyűlési képviselő október elején. Célja, hogy az állattenyésztők áldozatos munkája előtt méltóképpen tisztelegjenek a döntéshozók, s az egész ország. A gesztus mögött egyfajta hagyománytisztelet is áll, hiszen a legelőre hajtott állatokat Szent Mihály napján – szeptember 29-én – hajtották vissza téli szálláshelyeikre.

A honatya javaslatában úgy fogalmaz: az Országgyűlés elismeréssel adózik az állattenyésztők áldozatos munkája előtt, és hangsúlyozza, hogy az állattenyésztők kiemelkedő szerepet töltenek be hazánk nemzetgazdaságának erősödésében és hagyományainak megőrzésében. A dokumentum azt is tartalmazza, hogy az állattenyésztői hívatást végzők munkáját bemutató kiadványokra és rendezvényekre is szükség van. Mint kiderült, stratégiai ágazatként tekintenek az agráriumra, s azon belül az állattenyésztés igényli a legtöbb időt, áldozatot és munkaerőt. Az ágazatban dolgozók huszonnégy órás, felelős szolgálatot végeznek, nincs szabadság és nem számít az sem, hogy ünnepnapot jelez a naptár. Eredendően állattenyésztő a magyar nemzet, és eddig nem volt méltó tiszteletadás a szakmának, amihez rendkívüli elhivatottság kell.

Az agráriumban egyébként jelentős, és a mai napig jelen lévő hagyományokra is kitért. A képviselő Szent Mihály napját vetette fel, amikor a pásztorok számot adtak a rájuk bízott jószágokról, kifizették őket, és ünneppel zárták a dolgos évet. A politikai nézetkülönbségeken felülemelkedve, pártállástól függetlenül támogatta az Országgyűlés Horváth István javaslatát.