Tolna megyéből is rengetegen részt vettek a Békemeneten

A Műegyetemtől indult és a Szabadság hídon át az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán felállított színpadhoz vonult végig szombaton a több százezres Békemenet, amelyen Tolna megyei civilek mellett helyi politikusok és képviselők is részt vettek. Tapasztalataikról, élményeikről kérdeztük őket.

Ünneplők sokaságával telt meg október 23-án, szombaton, délutánra az Erzsébet tér és a Deák tér, az emberek a Károly körúton is álltak egészen az Astoriáig. Sokan nemzeti színű és székely zászlókat lobogtattak, sokan „Stop Gyurcsány!” feliratú táblákat tartottak a magasba. A tömegben népviseletbe öltözött erdélyi férfiak és nők is vonultak. A 2006-os víz­ágyús rendőrségi tömegoszlatásra emlékeztetve egy rendőrségi vízszállító teherautót állítottak ki az Astoriánál.

A Civil Összefogás Fórum által szervezett Békemenet a Műegyetem elől indult, amelyhez útközben csaknem annyian csatlakoztak, mint amennyien a „Soha többé!” feliratú molinó mögött indultak az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán felállított színpadhoz, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 65. évfordulója alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök mondott ünnepi beszédet. A felvonulók között jó néhány ismerős arcot, Tolna megyei közéleti szereplőket, politikusokat is láthattunk, akik egybehangzóan meghatározó közösségi élményről számoltak be.

– Meghatározó tapasztalat az a magabiztos nyugalom, kiegyensúlyozottság, ami a felvonulás minden pillanatát jellemezte – mondta lapunknak Zsikó Zoltán, Tolna Megye Közgyűlésének alelnöke. – Máig a fülembe cseng a közösen elénekelt Kossuth-nóta, ez a felemelő mozzanat is jól mutatja a jobb- és baloldali politikai tábor szimpatizánsai közötti különbözőséget. Mi, a Békemenet résztvevői értékek mentén adtunk egymásnak találkozót, ennek jegyében hallgattuk meg a miniszterelnök beszédét. S még valami: jó volt látni és köszönteni ismerőseimet is, akik az egész Kárpát-medencéből érkeztek erre az alkalomra.

Családi hangulatban indult a Békemenetre Orbán Attila. Részben azért, mert a megyei közgyűlés alelnöke Szilárd és Ábel nevű fiait is magával vitte, részben pedig azért, mert az Erdélyi Magyarok Tolna megyei Egyesületének tagjaival együtt tette meg busszal a Pakstól Budapestig tartó távot. – Már az úton is sok mindent megbeszéltünk, egyeztettünk, tekintettel például a közelgő székely autonómia napjára – tudtuk meg az erdélyi gyökerekkel rendelkező alelnöktől. – Maga a Békemenet pedig feledhetetlen volt, élményt jelentett annyi emberrel együtt lenni és számos ismerőssel találkozni. Az időjárás is kegyesnek bizonyult, a gyaloglás pedig nem fáradtságot, hanem ebben a közegben feltöltődést adott számunkra.

Vígh László, Tolnanémedi polgármestere október huszonharmadikán délután fél egy körül érkezett Budapestre, ahová huszonöten – köztük tamásiak, simontornyaiak is elkísérték. – A Békemenet, mint mondta, azért volt jelentős, mert ismét kiderült, hogy a jobboldalnak mennyivel nagyobb a támogatottsága. A polgármester úgy vélte, jól látszott az összefogás, a kitartás eredménye, amely várhatóan a jövő évi választásokon is visszatükröződik majd.

Horváth Józsefné, a dombóvári képviselő-testület tagja harmadik alkalommal vett részt a Békemeneten, ahol szerinte minden eddiginél többen voltak, köztük sok fiatal család a gyermekeikkel együtt. Ismeretségi körében többen a koruk miatt már nem vállalták az utat, ők a televízión keresztül követték az eseményeket. – Rendkívül jól szervezett volt a program, és a résztvevők is fegyelmezetten vonultak. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy nemcsak a Kárpát-medencében élő magyarok jöttek el, hanem Lengyelországból és Olaszországból is voltak résztvevők, akik a konzervatív, keresztény értékrend követői – számolt be tapasztalatairól lapunknak.

Appelshoffer Ágnes, Tolna polgármestere – mint lapunknak elmondta – azért vett részt az eseményen, mert szerinte kiválóan bizonyította azt, hogy többségben vannak azok, akiknek fontos a nemzet függetlensége, akik támogatják a kormány nemzet- és családpolitikáját, gazdasági teljesítményét. – Csodálatos érzés ennyi hasonlóan gondolkodó, békés ember között menetelni. Közben sokszor eszembe jutottak azok, akik már nem lehettek ott, köztük édesapám is, akivel korábban mindig együtt vonultunk. Ma nem kell meghalni, fegyvert ragadni és a bebörtönzéstől félni annak, aki a nemzet függetlenségéért kiáll. De kötelességünk megmutatni, mennyien vagyunk – hangsúlyozta.

Borítókép: Szekszárdiak a Szabadság hídon, rengetegen utaztak a fővárosba Tolna megyéből is október 23-án a Békemenetre