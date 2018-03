Tartozása miatt megölte, majd az árokba hajította öccsét

Folytatjuk Tolna megyei gyilkosságok sorozatunkat, melyben most egy 1894-es testvérgyilkosság történetét elevenítjük fel.

A dunaföldvári éjjeli őrök az útszéli árokban akadtak egy holttestre 1894. március 27-én. Az őrök a cifra libériáról (zsinóros egyenruha, amit egy előkelő családnál szolgáló inas, lakáj visel) csakhamar ráismertek Menyhei Imrére, aki egy tekintélyes dunaföldvári ügyvédnek volt szolgája. A szerencsétlen fején iszonyú baltacsapások nyomai látszottak.

Az egyik községi rendőr reggel 8 órakor a dunaföldvári csendőrlaktanyán mesélte, hogy éjjel fél 2-kor a tűzoltó bódé mellett levő árokban egy úriasan öltözött ismeretlen férfi holttestére akadtak, és beszállították a halottas házhoz. Erre Gergely György csendőrőrmester, Czompó József őrsvezető és Lófink János csendőr rögtön megindították a nyomozást, mert minden jel arra mutatott, hogy a lakosok és a csendőrök által felismert Menyhei Imre gyilkosságnak esett áldozatul.

A nyomozást Gergely György igen tapintatosan vezette. Először a holtest megtalálásának helyszínét vette szemügyre, de mivel az nap vásár volt, a nyomokat eltaposták. A nyomozást vezető őrmester azt is megtudta, hogy a meggyilkoltnak 2000 forintja volt a takarékpénztárban, és hogy József nevű bátyja régóta adósa, így gyanúja gyorsan Menyhei Józsefre terelődött, annál is inkább, mert a holttestet József házától mintegy 100 lépésnyire találták meg. A csendőrök, mivel a gyanúsított nem volt otthon, feleségét hallgatták ki, aki előadta, hogy a gyilkosság estéjén 7-8 óra között náluk volt Imre és másnapra férjét és Mess István Bodrit napszámba hívta szőlőjébe. Náluk nem sokáig időzött, és ő férjével és gyermekeivel lefeküdt, csak 5 órakor keltek fel.

Menyhei Józsefné kihallgattatása alatt igen zavarodott volt, gyanút keltett a nyomozókban azzal, hogy szemei ide-oda tévedtek a szobában levő tárgyakra, különösen a szekrényen akadt meg többször. Ekkor megkezdették a házkutatást, mely meglepő eredménnyel szolgált. A ruhaszekrényből kiszedték a ruhaneműket, és Menyhei József ünneplő posztó nadrágján itt-ott vérfoltocskák látszottak, a mellényen pedig nagyobb vérnyomok voltak észrevehetők. A konyhában egy zsák alatt vérrel bekent borjúkötelet találtak, a sarokban pedig egy fejszét, melynek élén friss vér nyomai látszottak. A szobában előkerült egy véres szoknya, és egy véres blúz is.

A házkutatás alatt a szőlőből megjött a férj, akit a csendőrök azonnal felügyelet alá helyeztek nehogy nejével összebeszélhessen, de meg is motozták, és a rajta levő kabáton vérfoltokat fedeztek fel és néhány rátapadt hajszálat, az ujjain pedig vércseppesek voltak. Hogy a gyilkos a szobában, konyhában és az udvaron kifolyó vért eltakarja, sárga homokkal hintette be, amit a csendőrök szépen elsöpörtek úgy, hogy a vér nyomait észre lehetett venni. Amikor az asszonyt kérdőre vonták, hogy mitől lett véres a szoba, konyha és udvar, azt vallotta, hogy az ünnepekre tyúkot ölt és ennek a vére folyt szét. Menyhei József a felmutatott bűnjelek dacára is konokul tagadta borzasztó tettét.

A csendőrőrmester egy ügyes csellel az asszonyt vallomásra bírta, aki részletesen elmondotta, hogy a gyilkosságot férje követte el, és ezt azért nem árulta el rögtön, mert őt és ártatlan gyermekeit gyilkossággal fenyegette, ha elárulja. Amikor az asszony a férj szemébe mondta, hogy ő gyilkolta meg Imre öccsét:

„ne tagadd, mert úgyis mindent tudnak, és te tetted, hát valld meg, mert te csináltad…”

homlokáról a félelem cseppjei gyöngyöztek, halálsápadt lett, és akadozva kimondta, hogy ő gyilkolta meg öccsét. Azután részletesen elmondta, hogy a gyilkosság estéjén 7-8 óra között öccse átjött hozzá, és őt a Hercz-féle bormérésből hívták haza, ahol iszogatott. Mess Istvánt is áthívatta, aki azonban hamar elment. Ekkor öccsével ketten maradtak a szobában, mert a két gyermeket Kiss György sógorához küldte, felesége pedig az istállóba ment répát vágni. Fél liter bort hozatott, és azt itták, amikor Imre hirtelen meg akarta fojtani a kötéllel. Ekkor vágta egy téglával fejbe, öccse egyet hörgött és meghalt. Ezt követően a borjúkötelet nyakába akasztotta, az udvarra húzta és beletéve egy zsákba, kivitte az utca árkába. Indítéka az volt, hogy Imre öccsének még 50-55 forinttal tartozott, és ezt per útján akarta visszaszerezni.

Menyhei Józsefet testvérgyilkosság miatt letartóztatták, felesét azonban szabadon bocsátották, mert áldott állapotban volt.