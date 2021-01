Tolna sportja hét kötetben

Közösségi összefogás révén nemrégiben odakerültek a Tolna sportjának történetéről szóló kötetek, ahová a szerző, Gálffy Dezső eredetileg is szánta azokat: a tolnai Városi Könyvtár tulajdonába.

A tolnai Gálffy Dezső Tolna megye sportjának karakteres alakja volt, kiváló futballistaként, edzőként, sportvezetőként. És nem utolsósorban a megye sportéletének kutatójaként és dokumentálójaként. Feldolgozta többek között Szekszárd kosárlabda sportjának történetét, a Szekszárdi Dózsa, Fadd, és Tolna megye futballjának egy-egy korszakát is. Legnagyobb vállalása azonban ezen a téren Tolna sportjának – a kezdetektől, azaz 1913-től 2000-ig történő – megörökítése volt.

Dezső bácsi közel tizenöt éven át gyűjtötte össze és dolgozta fel a témát. A megyei könyvtárban és a megyei levéltárban kutatta a forrás­anyagokat. Kilencszáz kézzel írt lap és négyezer fénymásolt újságcikk: ebből állította össze a hatkötetes kiadványt, amelyben eredmények, tabellák, sorsolások találhatók, kommentár nélkül, összesen 4,5 millió karakter terjedelemben. A könyvekben a településen valaha űzött tizen­nyolc sportág összes fellelhető eredménye fellapozható. A hetedik kötet csak fényképeket tartalmaz, amelyek jelentős részét sportszerető tolnaiak ajánlották fel.

A könyv ünnepélyes bemutatóját 2009 decemberében tartották. Akkor úgy volt, hogy az önkormányzat megvásárolja a kiadványt a szerzőtől. Az akkori gazdasági válságos időszakban, az önkormányzatok általános nehéz anyagi helyzete miatt azonban erre végül nem került sor.

Gálffy Dezső, aki 2010-ben megkapta a Tolna Város Sportjáért kitüntető díjat is, 2016-ban elhunyt. Özvegye szerette volna, ha ez a hagyaték a legmegfelelőbb helyre, a helyi könyvtárba kerül, ahová Dezső bácsi is szánta. De nemcsak ők, hanem helyi és elszármazott sportbarátok is szerették volna, ha ez így történik. Idén ősszel civil kezdeményezés indult a kötetek megvásárlásáért.

Gálffy Dezsőné az eredeti ár töredékéért ajánlotta fel a könyvet. Számos helyi sportbarát, cég és magánszemély csatlakozott a gyűjtéshez és a város polgármestere, Appelshoffer Ágnes is támogatta a célt. Ennek köszönhetően a hétkötetes kiadvány nemrégiben a tolna Városi Könyvtár tulajdonába került.

A könyvek helytörténeti szempontból értelemszerűen nagy értéket képviselnek, de természetesen nosztalgiázásra is kiválóak. Gálffy Dezső annak idején elkészítette a kötetek digitális változatát is, így az anyag kutatási célra is könnyebben felhasználható. A könyveket az érdeklődők kizárólag a tolnai könyvtárban lapozgathatják majd, természetesen csak a járványhelyzet miatti korlátozások megszűnte után.

Lovaspóló, kisgolyós teke és motoros akrobatika is volt A páratlan gyűjteményből kiderül, hogy a tizennyolc sportág között a hagyományos sportok mellett többek között lovaspólóban, kisgolyós tekében, de még motorkerékpáros akrobatikában is kipróbálták tudásukat a tolnai testedzők, versenyszerű formában. A kötetekből arról is képet lehet nyerni, hogy mennyi sportegyesület működött a településen a 87 év alatt, jellemzően kék-fehér színben. Kezdve 1913-ban a Tolnai Atlétikai Clubbal, ami valójában futball klub volt, folytatva 1919–20-ban a Tolnai Ifjúsági Közművelődési Egyesülettel, a TIKE-vel, amelynek focicsapata mellett dalárdája és színjátszó csoportja is működött. A számos, hosszabb-rövidebb ideig működő egylet után következett a Tolnai Vörös Lobogó, amely 1954-től néhány éves megszakítással a rendszerváltás környékéig üzemelt. Hogy aztán átadja a helyét a Tolnai Sport Egyesületnek, amelyből a rendszerváltás után sorban kiváltak a szakosztályok, hogy önálló klubokká alakuljanak.

Borítóképünkön: Link Judit könyvtáros egy kötettel. A nagyközönség a járvány után lapozhat bele