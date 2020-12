Tolnában nem volt örökbefogadási láz

Kijátszani a járványveszély miatt bevezetett korlátozásokat, ha kell, kutyával. Erre a törekvésre is volt példa. Ám az eb örökbefogadásnak komoly feltételei vannak.

Kutya örökbefogadási láz miatt nemrég egy debreceni állatmenhely került az országos figyelem központjába. Kiderült, hogy a jelenséget nem állatbaráti indíttatás generálja. Mint azt a helyi menhelyi alapítvány elnöke elmondta, a jelentkezők „kilencvenkilenc százaléka csak a kiskapu miatt szeretne kutyát”. Ugyanis az általános kijárási tilalom alól felmentést kaphatnak azok, akik kutyájukat sétáltatják otthonuk ötszáz méteres körzetében.

Öröm az ürömben, hogy a fenti jelenség megyénkben nem volt tapasztalható. Fiáth Szilvia, a szekszárdi kutyamenhely vezetője lapunknak elmondta: nem találkozott olyan személlyel, aki az említett rendelkezés megkerülése céljából igényelt volna egy derék ebet.

– Egy ilyen rejtett szándékot elég gyorsan képesek lennénk kiszűrni – folytatta a menhelyvezető. – Nem feltétlenül azért, mert egyből belelátunk mindenkinek a fejébe. Ám maga az örökbefogadási mechanizmus olyan, hogy szabályozottsága révén nem hagy teret – tartósan semmiképpen sem – a felelőtlen kutyatartásnak.

– Hosszasan elbeszélgetünk valamennyi lehetséges örökbefogadóval, alaposan feltérképezzük a körülményeit, kezdve azzal, hogy van-e saját háza, mekkora a jövedelme, mi az érdeklődési köre és így tovább. Személyesen is megtekintjük a helyszínt. Szerződésben rögzítjük a feltételeket, és azok betartását ellenőrizzük is. Adott esetben vissza is vehetjük az állatot, ez akkor fordul elő, ha gondatlan, hanyag tartást tapasztalunk. Valamennyi kutya saját egyéniség, és itt egy életről van szó. Nem véletlen, hogy a gyakori kérések ellenére sem névnapra, sem születésnapra nem adunk kutyát.

Fiáth Szilvia szerint nemcsak felelőtlenség kutyát felhasználni a járványügyi előírások kijátszására, de ez a trükkös „megoldás”, tekintettel az ötszáz méteres körzethatárra, amúgy sem eredményezhet korlátlan mozgásszabadság-érzést.

Borítóképünkön: Fiáth Szilvia az egyik gazdira váró kiskutyával a menhelyen