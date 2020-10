Tolnában van messze a legkevesebb koronavírus-fertőzött

A szerda reggeli adatok alapján Tolna megyében tizenkét új esetet azonosítottak be az elmúlt huszonnégy órában, így a tegnapi 638-ról 650-re módosult a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Az országos adatokat böngészve megállapítható, hogy egyfelől Tolnában van messze a legkevesebb regisztrált eset – egyedül megyénkben van továbbra is ezer alatt a járvány kezdete óta nyilvántartásba vett vírushordozók száma –, másfelől a napi új esetek száma is itt a legalacsonyabb.

Országosan 2291 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 65 933 főre nőtt a hazánkban beazonosított COVID-19 fertőzöttek száma. Elhunyt 43 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1578 főre emelkedett, 17 098-an pedig már meggyógyultak – írja a koronavirus.gov.hu.

Az aktív fertőzöttek száma 47 257 fő. Az aktív fertőzöttek 27 %-a, az elhunytak 35%-a, a gyógyultak 28%-a budapesti. 3166 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 263-an vannak lélegeztetőgépen.

Borítóképünk illusztráció