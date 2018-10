Tolnai iskola lett a legkreatívabb

Tűzoltó bemutató volt a diákok jutalma az aktivitásért.

A Wosinsky Mór Általános Iskola lett nemcsak a megyében, hanem az országban is a legkreatívabb iskola. Az intézmény százhat diákja készített alkotást valamely kategóriában az Országos Tűzmegelőzési Bizottság pályázatára. Ez azt jelenti, hogy az iskolák közül Tolna megyében innen küldték be a legtöbb pályaművet, a következő fordulóban pedig az is kiderült, hogy az országban sem volt náluk aktívabb, így az intézmény elnyerte a Legkreatívabb iskola címet. Jutalmuk egy tűzoltósági bemutató volt, amelyet szerdán tartottak meg számukra a tolnai önkormányzati és önkéntes, valamint a faddi önkéntes tűzoltók.

A gyerekek tálcatűz oltást, konyhatűz bemutatót láthattak, illetve a katasztrófavédelmi mobil labor járművét is megismerhették. Emellett füstsátorban is próbára tehették magukat, továbbá a tűzmegelőzési bizottság videóinak megtekintése után a látottakhoz kapcsolódó kérdésekre adtak választ.

Dr. Balázs Gábor, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője három füstérzékelővel ajándékozta meg az iskolát.

